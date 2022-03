Διακόπηκαν γύρω στις 4 το μεσημέρι οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας που ξεκίνησαν μέσω τηλεδιάσκεψης , όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ στο Twitter.

Όπως δήλωσε οι συνομιλίες θα αρχίσουν ξανά αύριο Τρίτη. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν υπήρξε πρόοδος.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…



Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι «δύσκολες συνομιλίες» βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Ρωσία, μετά την έναρξη του τέταρτου γύρου διαπραγματεύσεων νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Οι δύσκολες συνομιλίες συνεχίζονται. Όλοι περιμένουν τα νέα. Σήμερα το βράδυ θα αναφέρουμε το αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να μιλήσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης νωρίτερα σήμερα, αλλά τελικά δεν το έκανε.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ουκρανικής πλευράς στις συνομιλίες με τη Ρωσία δήλωσε ότι η τέταρτη σύνοδος διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι αυτοπροσώπως. Η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα βρίσκεται στο Κίεβο. Οι προηγούμενες συνομιλίες είχαν διεξαχθεί στη Λευκορωσία.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Mykhailo Podoliak, ανάρτησε μια εικόνα από τις συνομιλίες στο Twitter.

«Οι δύο πλευρές εκφράζουν ενεργά τις συγκεκριμένες θέσεις τους. Η επικοινωνία διεξάγεται, ωστόσο είναι δύσκολη. Ο λόγος της διχόνοιας είναι τα πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Η Ουκρανία είναι με τον ελεύθερο διάλογο μέσα στην κοινωνία. Η Ρωσία στέλνει ένα τελεσίγραφο καταστολής της ίδιας της κοινωνίας της», ανέφερε.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022