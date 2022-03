Ο κατά κοινή ομολογία κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ένας από τους πλέον δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές στις ΗΠΑ, άλλαξε γνώμη τελικά και επιστρέφει για μια ακόμη σεζόν, την 23η της τεράστιας καριέρας του, στους Τάμπα Μπέι Μπακανίερς, αν και διανύει το 44 έτος της ζωής του.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022