Να διασώσουν τα κομμάτια της πολιτιστικής τους κληρονομιάς προσπαθούν στην Ουκρανία που μαζί με την τραγωδία της απώλειας τόσων ανθρώπων, είναι τα παράπλευρα θύματα του παραλογισμού.

Στον νέο πόλεμο που έχει σκεπάσει την Ευρώπη τις τελευταίες δέκα ημέρες τα κομμάτια του ουκρανικού πολιτισμού απειλούνται σοβαρά.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση της Ουκρανίας αποφάσισε να προστατεύσει τα ιστορικά αγάλματα και τις εκκλησίες, αρκετές εκ των οποίων θεωρούνται προστατευόμενα μνημεία της UNESCO, καλύπτοντάς τα.

Με αφρώδες και αλεξίπυρο υλικό «ντύνουν» οι πολίτες τα αγάλματα στην ιστορική πόλη Λβιβ, σε μια προσπάθεια προστασίας των πολιτιστικών θησαυρών τους από πιθανό ρωσικό βομβαρδισμό.

Παράλληλα, τοποθετούν ξύλινα πάνελ σε παράθυρα και βιτρό, ενώ αποθηκεύουν σε κιβώτια τα πιο ευπαθή και εύκολα μετακινήσιμα αντικείμενα.

Σε μια από τις πλατείες της πόλης, δεσπόζει αγέρωχος ο καλυμμένος από πλαστικό Ποσειδώνας.

Residents of Lviv in western Ukraine are wrapping their statues in plastic and foam, preparing for a possible Russian attack. pic.twitter.com/GKSjmYHJfe

— DW News (@dwnews) March 6, 2022