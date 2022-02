Την ώρα που κλιμακώνονται οι μάχες στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να είναι σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Κιέβου, και η διεθνής κοινότητα θεωρεί ότι η Μόσχα θέλει να ανατρέψει την κυβέρνηση, αναλυτές δείχνουν τον πιθανό αντικαταστάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek, εάν στο εγγύς μέλλον ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, είναι πιθανό να ορίσει έναν ηγέτη που θα εφαρμόσει το σχέδιό του. Με τα έως τώρα δεδομένα ο ρωσικής καταγωγής Ουκρανός ολιγάρχης, Βίκτωρ Μεντβεντσούκ, αποτελεί την πιθανότερη επιλογή του Πούτιν για τη θέση του αρχηγού του κράτους της Ουκρανίας.

Ο Μεντβεντσούκ, 59 ετών, είναι ένας δικηγόρος που έχει γεννηθεί στη Ρωσία κι ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της κυβέρνησης στην Ουκρανία υπό την προεδρία του Λεονίντ Κούτσμα από το 2002 έως το 2005.

Είναι ο πρώην αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ουκρανίας. Ο Μεντβεντσούκ είναι υποστηρικτής των φιλορωσικών αυτονομιστικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία. Ο Πούτιν, μάλιστα είναι νονός της κόρης του Μεντβεντσούκ, της Ντάριας. Νονά της είναι η Σβιετλάνα Μεντβέντεβα, η σύζυγος του πρωθυπουργού της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβεντσούκ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στα βόρεια του Κιέβου καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποστήριξη αυτονομιστικών δυνάμεων. Η ρωσική εισβολή θα μπορούσε να τον επαναφέρει στο προσκήνιο, καθώς ο Πούτιν κατηγορεί ψευδώς την Ουκρανία ότι διέπραξε «γενοκτονία» εναντίον εθνοτικών Ρώσων.

Could #Medvedchuk, a very pro-Russian oligarch in #Ukraine be what Putin is after? Trying to install a puppet government, to make Ukraine a vassal state, much like #Belarus?

Interesting article on this: https://t.co/uSWwjh7LoF

— Pyotr Kurzin (@PKurzin) February 24, 2022