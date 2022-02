Η ουκρανική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι καταγράφει αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στο Τσερνόμπιλ.

Νωρίτερα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει δυνάμεις αλεξιπτωτιστών για την φύλαξη του κλειστού πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, κοντά στο Κίεβο.

Εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Αμυνας δήλωσε ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον σταθμό είναι κανονικά.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται, υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων τέθηκε από χθες ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε χθες σύμβουλος του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας.

State Nuclear Regulatory Inspectorate informs that the Chornobyl NPP is fully controlled by the RF, including all installations and repositories

— Demchenkov Yaroslav (@DemchenkovY) February 24, 2022