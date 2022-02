Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σε πλήρη εξέλιξη, με το Κίεβο να είναι ο βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων και τον ουκρανικό στρατό να δίνει μάχες για να τις αποκρούσει.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μάχονται εναντίον μονάδων ρωσικών τεθωρακισμένων σε δύο πόλεις, τη Ντίμερ και τη Ιβανκίβ, που βρίσκονται αντίστοιχα 45 και 80 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

«Αερομεταφερόμενες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανία μάχονται γύρω από τις πόλεις Ντίμερ και Ιβανκίβ όπου έχει φτάσει μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων του εχθρού», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στη σελίδα του στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, η προέλαση «των υπέρτερων δυνάμεων του στρατού σταμάτησε στον ποταμό Τετερόφ. Η γέφυρα του ποταμού καταστράφηκε».

