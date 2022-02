Το Κίεβο τελεί υπό πολιορκία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα αφού αυτός είναι ο μεγάλος στόχος των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν τις αεροπορικές επιδρομές, ενώ η εκτίμηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Ουκρανία είναι ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξει ρωσική επίθεση με τεθωρακισμένα.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής νέες εκρήξεις ακούγονταν στην περιοχή του Κιέβου, ενώ φωτογραφίες έχει δώσει στη δημοσιότητα η Κρατική Υπηρεσία της χώρας για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αναλυτικότερα, η Ουκρανία αναμένει ότι η Ρωσία να επιτεθεί με τεθωρακισμένα στο Κίεβο αργότερα σήμερα, εκτιμώντας ότι η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου, όπως δήλωσε σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών.

Ο Αντόν Χεραστσένκο επεσήμανε ότι ο στρατός της Ουκρανίας στο Κίεβο είναι έτοιμος, εξοπλισμένος με αντιαρματικούς πυραύλους, τους οποίους έχουν προσφέρει στη χώρα οι ξένοι σύμμαχοί της.

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται αργότερα σήμερα να φτάσουν σε περιοχές ακριβώς έξω από το Κίεβο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές βομβαρδίστηκαν νωρίτερα σήμερα με πυραύλους.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του ουκρανικού στρατού που υπερασπίζονται το Κιέβο σε τέσσερα μέτωπα είναι αντιμέτωπες με αριθμητικά υπέρτερη δύναμη.

Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, και κάλεσαν τους πολίτες να τρέξουν στο κοντινότερο καταφύγιο.

Σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών δήλωσε νωρίτερα πως η Ουκρανία αναμένει ότι η Ρωσία να επιτεθεί με τεθωρακισμένα στο Κίεβο αργότερα σήμερα, εκτιμώντας ότι η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου.

Ο Αντόν Χεραστσένκο επεσήμανε ότι ο στρατός της Ουκρανίας στο Κίεβο είναι έτοιμος, εξοπλισμένος με αντιαρματικούς πυραύλους, τους οποίους έχουν προσφέρει στη χώρα οι ξένοι σύμμαχοί της.

Η Ρωσία θα πρέπει να «μιλήσει» με την Ουκρανία «αργά ή γρήγορα», για να τερματιστούν οι μάχες, εκτίμησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μερικές ώρες αφού το Κίεβο έγινε στόχος νέων ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η Ρωσία θα πρέπει να μας μιλήσει αργά ή γρήγορα. Να μιλήσει για τον τρόπο που θα μπορέσει να δοθεί τέλος στις μάχες, να σταματήσει η εισβολή. Όσο πιο σύντομα αρχίσει αυτή η συζήτηση, τόσο πιο μειωμένες θα είναι θα είναι οι απώλειες για τη Ρωσία», είπε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του.

Κατήγγειλε επίσης ότι ο ρωσικός στρατός πλήττει περιοχές όπου ζουν άμαχοι στο Κίεβο, υμνώντας ταυτόχρονα τον «ηρωισμό» των ουκρανών έναντι της ρωσικής εισβολής και διαβεβαιώνοντας ότι οι ουκρανοί στρατιώτες κάνουν «το παν εντός των δυνάμεών τους» για να υπερασπιστούν τη χώρα.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022