Ένα ζευγάρι Ουκρανών πέρασε την πρώτη μέρα του γάμου του μαζεύοντας όπλα και πυρομαχικά για να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

Η Γιαρίνα Αρίεβα και ο Σβιατόσλαβ Φούρσιν παντρεύτηκαν λίγες ώρες αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στη χώρα τους.

Το ζευγάρι αρχικά σχεδίαζε το γάμο του το Μάιο, όμως μετά τις τελευταίες εξελίξεις φοβήθηκε για το μέλλον.

Πέρασαν την πρώτη τους μέρα ως νεόνυμφοι να ετοιμάζονται για τον πόλεμο.

«Αυτή τη στιγμή, είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επομένως, υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει, αλλά παρόλα αυτά, ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά», είπε η Αρίεβα, προσθέτοντας ότι και σε άλλους πολίτες δόθηκαν τουφέκια.

