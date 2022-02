Την κατάληψη του αεροδρόμιου Αντόνοφ, έξω από το Κίεβο, κατέγραψε χωρίς να το γνωρίζει ανταποκριτής του CNN.

Ο Matthew Chance βρισκόταν χθες το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και κατέγραφε τις εξελίξεις από την εισβολή των Ρώσων, όταν εκεί που βρισκόταν είδε να πλησιάζουν κάποιοι στρατιώτες.

Άρχισε να μιλάει με τον υπεύθυνο της ομάδας και τότε κατάλαβε οτι δεν ήταν Ουκρανοί, αλλά Ρώσοι που είχαν καταλάβει το αεροδρόμιο, έχοντας αποβιβαστεί από τα ελικόπτερα που είχαν φτάσει στην περιοχή.

«Πραγματικά δεν ξέραμε πότε θα έρθουν τα ρωσικά στρατεύματα εδώ. Νομίζαμε πως ήταν οι Ουκρανικές δυνάμεις. Πήγαμε να τους μιλήσουμε, αλλά κατά την διάρκεια της κουβέντας αντιλήφθηκα πως ήταν Ρώσικες στρατιωτικές δυνάμεις και όχι Ουκρανικές», φαίνεται να λέει στο video που μετέδωσε το Αμερικάνικο δίκτυο, την ώρα που οι Ρώσοι άλλαζαν θέσεις, μεταφέροντας τον οπλισμό τους σε κιβώτια.

«Frankly, we didn’t even know the Russian forces were going to be here. We assumed this was the Ukrainian forces …. We came to speak with them … but only emerged during the conversation that they’re all Russians and there are no Ukrainian military forces in sight…» pic.twitter.com/kgDkgR4O9c

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) February 24, 2022