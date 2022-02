Ο μέχρι χθες πρόεδρος του CNN Worldwide, Τζεφ Ζάκερ θεωρείτο ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη ειδήσεων που αναμόρφωσε το εμβληματικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ο ίδιος ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης την παραίτησή του, αναγνωρίζοντας ότι απέκρυψε συναινετική σχέση με ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού δικτύου.

Το σοκ για το CNN και για ολόκληρο τον δημοσιογραφικό κλάδο ήταν μεγάλο, ειδικά όταν έγινε γνωστό πως το όνομα του Ζάκερ προστέθηκε στη μακρά λίστα των ανδρών που εν μία νυκτί η καριέρα τους τελείωσε. Ο Ζάκερ μίλησε με μερικά από τα κορυφαία στελέχη του CNN το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του.

Τι και αν ήταν ο ίδιος που δύο μήνες νωρίτερα «έδειχνε» την πόρτα στο δημοσιογράφο Κρις Κουόμο. Ο δημοφιλής παρουσιαστής κατηγορήθηκε ότι βοήθησε τον αδελφό του, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο οποίος αντιμετώπισε καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Η εσωτερική έρευνα με επίκεντρο τον Κουόμο ήταν αυτή που οδήγησε στην αποκάλυψη της συναινετικής, αλλά κρυφής σχέσης του Ζάκερ με μία συνάδελφο.

Σε υπόμνημα προς το προσωπικό τού δικτύου, ανέφερε ότι «στο πλαίσιο της έρευνας για τη θητεία του Κρις Κουόμο στο CNN, ρωτήθηκα για μια συναινετική σχέση με τη στενότερη συνεργάτιδά μου, με την οποία συνεργάζομαι για περισσότερα από 20 χρόνια. Ήμουν υποχρεωμένος να το αποκαλύψω όταν ξεκίνησε, αλλά δεν το έκανα», παραδέχθηκε.

