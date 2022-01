«Στρατόπεδα καραντίνας» έχει δημιουργήσει η Κίνα, σε πολλά σημεία, προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο την πανδημία του κοροναϊού εφαρμόζοντας μια αυστηρή πολιτική «μηδενικών κρουσμάτων» όπως την ονομάζει.

Συνολικά 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους και απαγορεύεται να βγουν έξω ακόμη και για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων.

Αυτοί πάντως που βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους πρέπει να θεωρούνται «τυχεροί» καθώς χιλιάδες άλλοι μεταφέρονται στα «στρατόπεδα καραντίνας» που σημαίνει παγωμένα μεταλλικά κουτιά.

Εκεί παραμένουν για 14 μέρες σε μεταλλικά μικροσκοπικά κοντέινερ, με ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ενώ υπάλληλοι με ειδικές στολές τους μοιράζουν φαγητό.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης σ’ αυτά τα στρατόπεδα ενώ οι πολίτες καταγγέλλουν ότι στοιβάζονται μαζί υπό αυτές τις συνθήκες έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά χωρίς καμία ειδική μεταχείριση. Έγκυες, παιδιά και ηλικιωμένοι πιστεύεται, όπως γράφει η Daily Mail, ότι περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που εστάλησαν στα στρατόπεδα της Σιάν.

They’re coming for your kids next. And here we have the CCP showing the way again.

Said it a year ago.

#China 🚨🚨🚨

Inside China’s large Isolation camps in Xi’an… Human are kept it worse condition than dogs.

They are kept caged in small box…

Even if they die Chinese official don’t even go to take the body out.

Share it max and Shame China 👇🏻 pic.twitter.com/ouSrTHYIAz

— Research Wing (@ResearchWing) January 8, 2022