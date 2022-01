Ο 38χρονος Βραζιλιάνος μπακ επέστρεψε τον περασμένο Νοέμβριο στην μεγάλη του αγάπη του Μπαρτσελόνα, προκειμένου να ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του με την φανέλα, με την οποία κατέκτησε τα πάντα και την οποία αγάπησε όσο καμία.

Ο πολύπειρος μπακ έχει δείξει κατα το παρελθόν τόσο με τις κινήσεις του, αλλά τόσο και με τα λόγια του πως αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά, τα πράγματα από αρκετούς συναδέλφους του.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω εικόνα. Ο Βραζιλιάνος αστέρας αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους συμπαίκτες τους και κατευθύνονται όλοι μαζί προς τη φυσούνα, εκεί όπου βρίσκεται ζωγραφισμένο στο χορτάρι το σήμα της Μπαρτσελόνα.

Ενώ οι περισσότεροι πατούν με τα παπούτσια τους το σήμα των Καταλανών, ο Ντάνι Άλβες το αντιλαμβάνεται και αποφέυγει το συγκεκριμένο σημείο.

🎬 | Dani Alves avoids stepping on the Barça Crest as a sign of respect. Nico González sees him and also does the same!

pic.twitter.com/XsDbEDrTek

— infosfcb  (@infosfcb) January 4, 2022