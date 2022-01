Οι Ρόκετς ηττήθηκαν από τους Νάγκετς με 124-111, όμως η ήττα είναι το λιγότερο που τους απασχολεί τη συγκεκριμένη στιγμή.

Στο ημίχρονο τα αποδυτήρια τους θύμησαν πραγματικό Τέξας, μετά από καυγά που ξέσπασε ανάμεσα στον βοηθό προπονητή, Τζον Λούκας και δύο παίκτες.

Συγκεκριμένα, οι Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και Κρίστιαν Γουντ είχαν έντονη λογομαχία μαζί του, η οποία μάλιστα πήρε πολύ άσχημη τροπή. Ο πρώτος εκ των δύο πέταξε αντικείμενο προς το μέρος του κι αποχώρησε από το γήπεδο, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο.

Το Χιούστον βρίσκεται στην τελευταία θέση της Δύσης με 27 ήττες σε 37 αγώνες, μετρώντας πλέον επτά συνεχόμενες και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην ομάδα του Στίβεν Σάιλας.

Sources: After Rockets assistant John Lucas called out multiple players including Kevin Porter Jr. and Christian Wood at halftime tonight vs. Nuggets, Porter had a heated exchange with Lucas, threw an object and promptly left the arena – and Wood refused to sub into second half.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2022