Έχουν φτιάξει «στρατιές» νεόπλουτων, έχουν όμως κάνει και περιουσίες «στάχτη».

Κατά πολλούς μπορούν να φέρουν επανάσταση στην παγκόσμια οικονομία στον 21ο αιώνα.

Και πολλούς άλλους, δεν είναι παρά μία επικίνδυνη ψηφιακή «φούσκα» και εργαλείο για παράνομες δραστηριότητες και δοσοληψίες.

Σε κάθε περίπτωση, τα κρυπτονομίσματα κερδίζουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον. Πλέον όχι μόνο μεμονωμένων ατόμων και ομάδων, αλλά και επιχειρήσεων, επίσημων αρχών, ακόμη και κρατών (όπως το Ελ Σαλβαδόρ).

Τώρα, δε, εξελίσσεται σε «Μήλον της Έριδος» μεταξύ του Μαϊάμι και της Νέας Υόρκης, καθώς οι δημοτικές αρχές αμφότερων επιδιώκουν να μετατρέψουν τις αμερικανικές μεγαλουπόλεις σε βασικό κόμβο της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων.

Ο 44χρονος Ρεπουμπλικανός δήμαρχος του Μαϊάμι Φράνσις Σουάρες θέλει να «ποντάρει» πολλά περισσότερα στην πόλη του από το κοσμοπολίτικο αέρα της, τον ήλιο και τη θάλασσα.

Πολλώ μάλλον μετά την εμπειρία της εν εξελίξει πανδημίας.

Χάρη στους χαμηλούς φόρους της και το ειδυλλιακό της περιβάλλον, η αποκαλούμενη και «Μαγική Πόλη» έγινε ακόμη πιο ελκυστική για πολλούς εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας, τα τελευταία δύο χρόνια.

Πολλοί συνέρρευσαν εκεί από την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη και μαζί με αυτούς μετεγκαταστάθηκαν στο Μαϊάμι χρηματοοικονομικές εταιρείες και ορισμένες εταιρείες κρυπτογράφησης.

Κλείνοντας τους το «μάτι», ο Σουάρες έδωσε τις «ευλογίες» του για τη δημιουργία κρυπτονομίσματος της πόλης του. Το όνομα αυτού: MiamiCoin.

Χτισμένο στο blockchain Stacks, που συνδέεται με το Bitcoin, είναι επί της ουσίας ένα κατ’ όνομα ψηφιακό νόμισμα του Μαϊάμι, μιας και οι τοπικές αρχές δεν έχουν τον έλεγχό του.

Κατόπιν δημοτικής έγκρισης και υπό το υφιστάμενο πλαίσιο, οι λεγόμενοι miners (που μέσω υπολογιστών και νέων τεχνολογιών επιδίδονται στην «εξόρυξη» κρυπτονομισμάτων) δίνουν πρακτικά μόλις το 30% των κερδών τους στα ταμεία της πόλης.

Όπως και να έχει, από τον Αύγουστο (οπότε λανσαρίστηκε), το MiamiCoin έχει αποφέρει συνολικά -και θεωρητικά-έσοδα άνω των 23 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υπερθεματίζοντας, ο Σουάρες ανακοίνωσε πως για τον Δεκέμβριο ο ίδιος θα πληρωνόταν σε Bitcoin, όπως και εγένετο.

Τώρα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει σχετικά άμεσα το ίδιο και με τους δημοτικούς υπαλλήλους, ακόμη και με την είσπραξη των φόρων.

Κι όταν -κι αν- η «χρυσή κότα» κάνει πολλά… «αυγά», οραματίζεται να μοιράσει MiamiCoin, εν είδει ψηφιακού μερίσματος, σε κάθε μόνιμο κάτοικοι της πόλης.

Κατά τον 44χρονο Ρεπουμπλικανό, πρόκειται για μια ρεαλιστική διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, που σε μεγάλο ποσοστό βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών, αλλά δέχθηκε βαρύ πλήγμα από την COVID-19.

Προς τούτο, άλλωστε, οργάνωσε τον Ιούνιο συνέδριο Bitcoin στο Μαϊάμι, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 12.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζιτών, στελεχών του τεχνολογικού τομέα και κρυπτο-επιχειρηματίες.

Τον ερχόμενο Απρίλιο, οργανώνει και δεύτερο.

Μέχρι τότε, πάντως, τον πήχη διακηρύττει ότι θα έχει ανεβάσει ο Δημοκρατικός συνάδελφός του από τις βορειοανατολικές ακτές των ΗΠΑ.

Μπορεί να μεσολαβεί ακόμη ένας μήνας μέχρι ο Έρικ Άνταμς να αναλάβει επίσημα καθήκοντα ως νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Δεν έχασε ωστόσο ευκαιρία να σηκώσει το «γάντι» που πέταξε ο Σουάρες.

Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του δημάρχου του Μαϊάμι ότι θα πληρωθεί σε Bitcoin, έσπευσε να ανακοινώσει μέσω Twitter ότι ο ίδιος θα λάβει τους τρεις πρώτους μισθούς του σε κρυπτονόμισμα.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021