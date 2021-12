Εφόσον η συμφωνία του Τέρανς Φέργκιουσον με την ΑΕΚ «ναυάγησε» εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ένωση και την αδυναμία να τακτοποιήσει τα ΒΑΝ. ο Αμερικανός, όπως και ο Ρεϊβόντε Ράις που επίσης ήταν υπό το ίδιο καθεστώς, έψαξε και βρήκε την επόμενη στέγη στο Λαύριο. Οι «Μεταλλωρύχοι» είχαν έρθει σε συμφωνία με τον 23χρονο γκαρντ και σήμερα την επισημοποίησαν, με τον πρώην ΝΒΑερ να ενισχύει την ομάδα του Χρήστου Σερέλη μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λαυρίου:

«Η ΚΑΕ Λαύριο – Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου (17/05/1998) Αμερικανού Shooting guard/Small forward (1.98m) Terrance Eugene Ferguson Jr.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Terrance αγωνίστηκε σε 216 παιχνίδια (124 starts) στο ΝΒΑ.

Το #Who_is_Who του Terrance:- NBA draft: 2017 / Round: 1 / Pick: 21st overall / Selected by the Oklahoma City Thunder

Professional career:

* 2016-2017: Adelaide 36ers, Australian ΝΒL | Μ.Ο.: 4.6 πόντοι, 1.1 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.

* 2017-2018: Oklahoma City Thunder – NBA | Μ.Ο.: 3.1 πόντοι, 0.8 ριμπάουντ, 0.3 ασίστ σε 61 αγώνες.

* 2018-2019: Oklahoma City Thunder – NBA | Μ.Ο.: 6.9 πόντοι, 1.9 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 74 αγώνες.

* 2019-2020: Oklahoma City Thunder – NBA | Μ.Ο.: 3.9 πόντοι, 1.3 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ σε 56 αγώνες.

* 2020-2021: Philadelphia 76ers – NBA | Μ.Ο.: 0.2 πόντοι, 0.2 ασίστ σε 13 αγώνες.

Career highlights and awards:

McDonald’s All-American (2016)Διακρίσεις με την Εθνική ΗΠΑ:FIBA U19 World Championship, Greece 2015 (Gold medal)FIBA U17 World Championship, Dubai 2014 (Gold medal)FIBA Americas U16 Championship, Uruguay 2013 (Gold medal)