Ένας αστυνομικός στο Τούσον της Αριζόνας, στις ΗΠΑ, σκότωσε με εννέα σφαίρες έναν 61χρονο άνδρα, ύποπτο για κλοπή από κατάστημα. Ο άνδρας κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο και αρνήθηκε να σταματήσει έχοντας γυρίσει την πλάτη στον αστυνομικό.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Τούσον, που έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο της τραγωδίας, είπε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία απόλυσης του αστυνομικού Ράιαν Ρέμινγκτον. Ο τελευταίος δεν ήταν σε υπηρεσία όταν πυροβόλησε τον άνδρα, το βράδυ της Δευτέρας, αλλά εργαζόταν ως φύλακας στο σουπερμάρκετ όπου φέρεται να έγινε η κλοπή.

TW Police Murder.

Tucson, AZ Police officer Ryan Remington shoots and murders a 61-year-old man in a motorized wheelchair from behind. Shoots him at point blank range.😓

This is yet again beyond the pale. How Do You Reform This?!

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) December 1, 2021