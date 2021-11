Μια βουλευτής στη Βρετανία δέχτηκε σύσταση επειδή εμφανίστηκε στην αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων μαζί με τον τριών μηνών γιό της, τον οποίο θηλάζει, ανοίγοντας σήμερα και πάλι τον διάλογο για τα δικαιώματα των βουλευτών που γίνονται γονείς.

Η βουλευτής των Εργατικών Στέλα Κρίζι πληροφορήθηκε ότι οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν να φέρνει κάποιος το παιδί του σε συνεδρίαση της βουλής, κάτι το οποίο έκανε χθες εκείνη.

Η Κρίζι απάντησε ότι «αυτό δεν το γνώριζα» αφού στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε συνεδριάσεις με μωρό και ζήτησε επανεξέταση του μέτρου.

Όπως δήλωσε η Κρίζι στο BBC, έπαιρνε τακτικά τον γιο της, ο οποίος θηλάζει, και πριν από αυτόν την κόρη της στην αίθουσα της Βουλής.

Η Κρίζι, η οποία ενθαρρύνει τις μητέρες να ασχοληθούν με την πολιτική μέσω μιας εκστρατείας που αποκαλείται «Αυτή η Μαμά Ψηφίζει», ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter το email με την παρατήρηση που της εστάλη και σχολίασε: «Οι μητέρες στην μητέρα όλων των κοινοβουλίων δεν είναι ορατές ούτε τις ακούνε φαίνεται…».

Το βιβλίο κανονισμών, το οποίο εκδόθηκε από τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του σώματος και αφορά την αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων και την αίθουσα του Ουεστμίνστερ , επικαιροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Ενώ οι βουλευτές δικαιούνται άδεια μητρότητας μετ’αποδοχών για έξι μήνες και ψήφο με πληρεξούσιο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τον κατάλληλο αντικαταστάτη.

Επιπλέον οι βουλευτές υποχρεούνται να είναι παρόντες στο Ουεστμίνστερ προκειμένου να εκπροσωπούν, για παράδειγμα, τις θέσεις των εκλογέων τους στη Βουλή.

This morning I have written to @CommonsSpeaker seeking urgent clarification on whether or not babies are allowed in the Chamber after @stellacreasy was told they weren’t and I was told they were. 🤦‍♀️

See my letter below. pic.twitter.com/sA4RmKmRd7

— Alex Davies-Jones MP (@AlexDaviesJones) November 24, 2021