Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε με 7-6(4), 4-6, 6-3 του Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό των ATP Finals στο Τορίνο.

Ο 24χρονος Γερμανός, έφτασε στη μεγάλη επιτυχία μετά από 2 ώρες και 31 λεπτά και θα αντιμετωπίσει απόψε στον τελικό, τον κάτοχο του τίτλου Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος χρειάστηκε 80 λεπτά για να νικήσει με 6-4,6-2 τον Κάσπερ Ρούουντ.

Ο Ζβερεφ κατέκτησε το τρόπαιο στο Λονδίνο το 2018, ενώ αυτή ήταν η 2η νίκη του απέναντι στον Σέρβο, νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά τη επικράτησή του, στα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Δείτε το βίντεο:

The moment @AlexZverev defeated World No. 1 Djokovic to make his 2nd #NittoATPFinals final! pic.twitter.com/EiKXkRqgRz

— Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2021