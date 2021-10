Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, που πρωταγωνίστησε ως Γκάνθερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια».

«Αν τον γνωρίζατε μια φορά…»

Ο Τάιλερ πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Λος Αντζελες το πρωί της Κυριακής, ανέφερε δήλωση του μάνατζέρ του.

«Αν τον γνωρίζατε μια φορά, τον κάνατε φίλο για μια ζωή», ανέφερε η δήλωση του μάνατζερ.

Η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Warner Bros, σε ανάρτησή της στο Facebook αναφέρει ότι «η τηλεόραση θρηνεί την απώλεια του James Michael Tyler, αγαπημένου ηθοποιού και αναπόσπαστου μέλους της οικογένειας των ΦΙΛΩΝ μας. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές του».

«Ο έβδομος φίλος»

Ενώ δεν είχε τον ίδιο χρόνο συμμετοχής με τους έξι κύριους χαρακτήρες των Friends, ο Γκάνθερ ήταν και παραμένει δημοφιλής φιγούρα μεταξύ των θαυμαστών.

Ο Γκάνθερ εργάστηκε ως σερβιτόρος και διευθυντής στην καφετέρια της εκπομπής Central Perk.

Ηταν λάτρης του χαρακτήρα της Ράσελ, που υποδυόταν η Τζένιφερ Ανιστον, η οποία εργαζόταν επίσης ως σερβιτόρα στην καφετέρια κατά τις πρώτες σεζόν της σειράς.

«Ο κόσμος τον γνώριζε ως Gunther (ο έβδομος φίλος)… αλλά τα αγαπημένα του πρόσωπα τον γνώριζαν ως ηθοποιό, μουσικό, άνθρωπο που είχε την αυτεπίγνωση του καρκίνου με τον οποίο έδινε μάχη και αγαπημένο σύζυγο», είπε ο μάνατζέρ του.

«Πιθανότατα θα με νικήσει»

Ο Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από καρκίνο στον προστάτη και είχε δηλώσει στον Craig Melvin του TODAY ότι η διάγνωση καθυστέρησε, η ασθένεια προχώρησε και σε άλλα μέρη του σώματος και ο ίδιος υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία.

Στη συνέντευξή του εμφανίστηκε πολύ συνειδητοποιημένος, με τις ευχές χιλιάδων οπαδών του να τον συνοδεύουν.

«Διαγνώστηκα με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, ο οποίος είχε εξαπλωθεί στα οστά μου. Αντιμετωπίζω αυτήν τη διάγνωση σχεδόν τα τελευταία τρία χρόνια… Είναι στο στάδιο 4 (τώρα). Καρκίνος στο τελικό στάδιο. Αρα ξέρετε, πιθανότατα θα με νικήσει».

«Μια… εξέταση αίματος»

«Θέλοντας να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, μοιράστηκε με θάρρος την ιστορία του και έγινε ακτιβιστής για όσους έχουν προστάτη να κάνουν μια… εξέταση αίματος ήδη από την ηλικία των 40 ετών», είπε ο μάνατζέρ του.

«Τα πιο αξέχαστα 10 χρόνια»

Τον Μάιο, ο Τάιλερ έκανε σύντομη εμφάνιση στην ειδική επανένωση των Friends. «Ηταν τα πιο αξέχαστα 10 χρόνια της ζωής μου, ειλικρινά», είπε.

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ μια καλύτερη εμπειρία», πρόσθεσε. «Ολα αυτά τα παιδιά ήταν φανταστικά και ήταν απλώς απόλαυση να δουλεύεις μαζί τους. Ενιωσα πολύ, πολύ ξεχωριστά».

Ο Τάιλερ εμφανίστηκε σε σχεδόν 150 επεισόδια της κωμωδίας που προβλήθηκε στο NBC από το 1994 έως το 2004.

Συνέχισε να παίζει…

Ενώ υποβαλλόταν σε θεραπεία, συνέχισε να παίζει.

Συμμετείχε σε δύο ταινίες μικρού μήκους – The Gesture and the Word, and Processing – κερδίζοντας βραβεία καλύτερου ηθοποιού σε διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου.