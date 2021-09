Δυο νεκρούς και εννέα τραυματίες άφησε στο πέρασμά του χθες Παρασκευή βράδυ γύρω στις 19.30 τοπική ώρα ανεμοστρόβιλος στο μικρό νησί Παντελερία, νότια της Σικελίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχασαν τη ζωή τους πυροσβέστης 47 ετών και συνταξιούχος 86 ετών.

Wow. We knew a big storm passed over us, but we had no idea it was this bad! Tromba d’aria a Pantelleria, due morti scaraventati fuori dalle auto e almeno 9 feriti. «Un boato, poi scena apocalittica» #pantelleria https://t.co/MDP8MS2PfE

— Gail Parenti (@ParentiGail) September 10, 2021