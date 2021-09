Τι είναι το σπίτι σου; Η οικογένεια; Το κτίριο; Η χώρα; Ίσως σπίτι να είναι όπου αισθάνεσαι ασφαλής.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΕRASMUS+, ο Κινητήρας και η ομάδα Κινητήρας Youth υποδέχθηκαν στην Αθήνα το Crooked House Theater της Ιρλανδίας για το πρόγραμμα «Oikos» , ξεκινώντας έτσι τη νέα σεζόν.

«Όλες οι συνεργασίες επί της ουσίας βασίζονται στις ανθρώπινες σχέσεις πάνω απ’ όλα. Μετά από χρόνια αναζήτησης ανθρώπων και φορέων που μπορούμε να μοιραστούμε τα ίδια όνειρα για την τέχνη ως μέσο κοινωνικής αλλαγής χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και ναρκισσισμούς, μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες συνεργασίας με ανθρώπους και φορείς του εξωτερικού , γνωριστήκαμε με τον Peter Hussey . Το κοινό ήθος, η αγάπη μας για τους νέους και η ανάγκη μας να κάνουμε τα πράγματα απλά αλλά σημαντικά χωρίς φανφάρες, χωρίς πολλά λόγια αλλά μόνο με μεράκι και οργάνωση μας έκανε να συνεργαζόμαστε αδιάκοπα τα τελευταία έξι χρόνια», αναφέρει στα «Νέα» η Αντιγόνη Γύρα, Χορογράφος, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Κινητήρα.

«Έχουμε συνδιοργανώσει πολλά και διαφορετικά προγράμματα Erasmus ,τα οποία σχεδιάζει ο Peter, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιρλανδία κι εμείς εδώ βοηθάμε στην υλοποίηση τους . Φέτος ήταν η πρώτη φορά που οργανώσαμε πρόγραμμα ως …νομάδες και βρήκαμε στέγη στην φιλόξενη καλλιτεχνική φωλιά του Κέντρου Μελέτης Σύγχρονου Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν» επισημαίνει η χορογράφος και συνεχίζει.

«Μετά από την καραντίνα και την λαίλαπα που ακολουθεί αυτής, επιτέλους οι νέοι άνθρωποι βρήκαν λίγο χώρο για να εκφραστούν και να ξαναπιάσουν το νήμα των ονείρων τους από την αρχή. Ήταν μια βαθειά συγκινητική εμπειρία που με γέμισε ελπίδα. Η ομάδα των νέων από την Ελλάδα στελεχώθηκε κυρίως με απόφοιτους της Δραματικής Σχολής «δήλος»-Δήμητρα Χατούπη με την οποία υπάρχει σταθερή συνεργασία από το 2017».

Στο πλαίσιο του προγράμματος λοιπόν, 19 νέοι και νέες από την Ιρλανδία και 13 από την Ελλάδα συναντήθηκαν σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων που ασχολούνται με το θέατρο, το θέατρο που μπορεί να γίνει εργαλείο και όχημα με στόχο την κοινωνική αλλαγή.

«Αυτό το πρότζεκτ λέγεται Οίκος και έχει να κάνει με το «σπίτι». Δεν αφορά τη φυσική δομή ενός σπιτιού αλλά τις αρχές που υποστηρίζουν την αίσθηση του ανήκειν. Ποια είναι τα πράγματα που μας συνδέουν με ένα μέρος ή μια βάση. Το έργο έχει να κάνει με νέους ανθρώπους που εξερευνούν βασικές αρχές που καθοδηγούν τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους», δηλώνει ο Peter Hussey , Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Crooked House Theatre Company και Kildare Youth Theatre.

«Ο Οίκος έχει να κάνει με το ποια πράγματα μας βοηθούν να ζήσουμε μια ηθική ζωή. Για παράδειγμα, στο εργαστήριό μας εξερευνούμε ποια πράγματα οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι είναι τα πιο σημαντικά στις σχέσεις τους με την οικογένεια, στις φιλίες τους, με το κοινό, με ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας, με ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία. Για παράδειγμα, μπορεί να πιστεύουν ότι η ειλικρίνεια είναι σημαντική, η ακεραιότητα, η ευγένεια, ή η διαφάνεια. Εξερευνά τι πιστεύουν ότι είναι βασικές αρχές και δείχνουν επίσης τι συμβαίνει στη ζωή όταν αυτές οι βασικές αρχές λείπουν. Και οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να φτιάξουν μια κοινωνία ή μια κοινότητα ή μια χώρα ή μια πόλη, όπου αυτές είναι πολύ σημαντικές αρχές και αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής», υπογραμμίζει ο δημιουργός.

Ο ίδιος μαζί με τον Πάρι Ερωτοκρίτου, την Τζωρτζίνας Κακουδάκη και την Ιωάννα Καμπυλαυκά είχαν την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος, καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες, ο καθένας από την δική του οπτική.

«Βρίσκομαι στο Project ΟΙΚΟΣ μετά από πρόσκληση της Αντιγόνης Γύρα και του Κινητήρα ως σκηνοθέτης/εκπαιδευτής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είχα την ευκαιρία να δουλέψω με νέους από την Ιρλανδία και την Ελλάδα πάνω στα έργα Οιδίποδας Τύραννος του Σοφοκλή και Scorched του Wajdi Mouawad, με τα έργα να λειτουργούν ως ‘οχήματα’ για την θεατρική διερεύνηση της έννοιας του οίκου. Είχα επίσης την ευκαιρία να δουλέψω με την ομάδα για μια εβδομάδα δημιουργώντας ένα σύντομο δρώμενο θεάτρου της επινόησης με τίτλο “At the End of the Day” το οποίο διερευνά τόσο την καθημερινή όσο και τη μεταφυσική έννοια του ΟΙΚΟΥ», επισημαίνει ο Πάρις Ερωτοκρίτου, σκηνοθέτης και δημιουργός του Fresh Target Theatre Ensemble.

«Στο πρόγραμμα Οίκος είμαι μια από τους εμψυχωτές των ομάδων εργασίας στο εργαστήριο Οικείες οικολογίες. Στόχος του εργαστηρίου είναι να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε δεσμούς οικειότητας και να επινοήσουμε και άλλα είδη οικογένειας, ανάλογα με τις δικές μας επιθυμίες», αναφέρει η Τζωρτζίνα Κακουδάκη Δραματουργός, Σκηνοθέτης, Θεατρολόγος και θεατροπαιδαγωγός.

Σκοπός τους προγράμματος ήταν να καταφέρουν οι συμμετέχοντες να διατυπώσουν σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για τον κόσμο (μέσα και έξω από τον οίκο), τι βλέπουμε και τι δε βλέπουμε. Ακόμα, να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις ορατές μέσω του θεάτρου και να αποτυπωθούν με κάποια μορφή περφόρμανς αλλά και να ερευνηθούν τρόποι που αυτές οι περφόρμανς θα φτάσουν στο κοινό που ασκεί πολιτική δράση.

Η ολοκλήρωση των δράσεων, βρήκε τους συμμετέχοντες να κάνουν την ανασκόπηση των όσων βίωσαν στα εργαστήρια. «Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους και να ανοίξω τους οριζοντές μου μέσα από μια απολύτως δημιουργική, μεστή και ουσιαστική διαδικασία, αναφέρει η 28χρονη Φιλιώ ενώ η συνομήλική της Δήμητρα προσθέτει. «Τελικά η γλώσσα δεν σε περιορίζει όταν όλοι είναι διαθέσιμοι και ανοιχτοί για όλους».

«Μοιράστηκα στιγμές με ανθρώπους που μπορεί να μην ξαναδώ αλλά θα θυμάμαι. Οίκος-σπίτι(που ήταν και η θεματική του Erasmus) είναι όπου αισθάνομαι οικεία. Η εμπειρία αυτή ήταν το σπίτι μου», λέει από την πλευρά της η Νέδη, 25 ετών. Ο 26χρονος Κωνσταντίνος, από την πλευρά του σχολιάζει «Νομίζω πως μέσα σε μια εβδομάδα απέκτησα ένα νέο σπίτι που δεν θέλω να χάσω. Θα μου λείψει πολύ!».

Η Δέσποινα, 21 ετών τονίζει «Ο Οίκος ήταν για εμένα κατι πολύ σημαντικό, μας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε τους εαυτούς μας μέσα από μια δημιουργική διαδικασία ,να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να ζήσουμε αξέχαστες στιγμές. Φτιάξαμε ένα νέο σπίτι και είμαι τόσο ευγνώμων για όλες τις στιγμές». Τέλος, ο 23χρονος Μάκης καταλήγει «Το project Oikos ξεκίνησε σαν ένα ακόμα project που θα συμμετείχα και κατέληξε να γίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό. Πιστεύω ότι δώσαμε όλοι κάτι απ τη ψυχή μας σε αυτό, απ τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές μέχρι και την Κοινωνική Κουζίνα- Ο Άλλος Άνθρωπος του Βύρωνα που μας τάιζε κάθε μέρα. Όλοι μέσα σε τόσο λίγες μέρες καταφέραμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, Έλληνες και Ιρλανδοί και να φτιάξουμε τον δικό μας οίκο όπου μέσα σε αυτόν νιώσαμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη και συνδεθήκαμε πολύ ουσιαστικά».