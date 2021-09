Η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προκαλέσει ενθουσιασμό τις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Μόλις 4 ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο Ρονάλντο θα φορούσε πάλι την κόκκινη φανέλα, το ηλεκτρονικό κατάστημα της Γιουνάιτεντ ξεπέρασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων που έχει γίνει ποτέ σε έναν μόνο αθλητικό ιστότοπο εκτός της Βόρειας Αμερικής.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου διευθύνεται από τους Fanatics, οι οποίοι συνεργάζονται με περισσότερα από 300 σωματεία σε όλο τον κόσμο και εκπροσωπούν ομάδες από κορυφαία αθλητικά πρωταθλήματα. Η πρώτη ώρα των πωλήσεων της φανέλας του Κριστιάνο και μόνο, ξεπέρασε την καλύτερη ημέρα των παγκόσμιων πωλήσεων για την United Direct, τον επίσημο ιστότοπο εμπορικών κλαμπ.

Έτσι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες πωλήσεις ποτέ σε ένα 24ωρο μετά τη μεταγραφή του σε νέο σύλλογο.

Προσπέρασε τον Λιονέλ Μέσι μετά την μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, τον Μπράις Χάρπερ που μετακόμισε στους Philadelphia Phillies στο μπέιζμπολ, τον θρύλο του NFL Τομ Μπρέιντι όταν εντάχθηκε στους Tampa Bay Buccaneers αλλά και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς όταν αποφάσισε να μετακομίσει στους Los Angeles Lakers το καλοκαίρι του 2018.

