Απίστευττα πράγματα στην υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο! Τι και αν όλα έδειχναν οριστικό deal με τη Μάντσεστερ Σίτι; Φαίνεται πως ο Πορτογάλος δεν έχει κλείσει ακόμη στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα!

Αντιθέτως, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα από το «Νησί», η Μάντσεστερ Γιουνάτεντ φουλάρει για το κόλπο γκρόσο και ετοιμάζεται να τον «κλέψει» μέσα από τα χέρια της Μάντσεστερ Σίτι! Όπως αναφέρει αγγλικό δημοσίευμα, οι Γκλέιζερς θέλουν να κάνουν τη μεγάλη κίνηση και να φέρουν και πάλι στο «Όλντ Τράφορντ» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, καθώς πιστεύουν πως με μία τέτοια μεταγραφή θα ρίξουν τους τόνους με τους φιλάθλους!

Μάλιστα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Ζόρζε Μέντες δεν συζητάει μόνο με τη Σίτι αλλά και με τη Γιουνάιτεντ, με την απόφαση του Πορτογάλου σούπερ σταρ να αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες! Τρομερά πράγματα…

🚨 JUST IN: The Glazer family, are tempted to hijack Cristiano Ronaldo’s protracted move to Man City. Glazers believe a Ronaldo homecoming would get them back onside with #mufc supporters following the attempt to form Super League #mujournal

