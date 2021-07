«Όχι» στις συναυλίες με εμβολιασμένο κοινό λέει ο Έρικ Κλάπτον. Ο γνωστός κιθαρίστας και τραγουδιστής, αν και έχει εμβολιαστεί ήδη από τον περασμένο Μάιο με το σκεύασμα της AstraZeneca, αρνείται να παίξει μουσική σε χώρους μόνο για πολίτες που έχουν κάνει το εμβόλιο.

Ο 76χρονος έκανε λόγο για διακρίσεις και σε δήλωσή του σημείωσε: «Αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, ώστε να παραβρεθούν όλοι οι άνθρωποι, διατηρώ το δικαίωμά μου να ακυρώσω το σόου».

Σημειώνεται ότι με απόφαση της κυβέρνησης στην Αγγλία, όποιος θέλει να εισέλθει σε κάποιο κλαμπ ή άλλο χώρο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να επιδεικνύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού του. Με αυτό δεν είναι σύμφωνος ο Έρικ Κλάπτον και γι’ αυτό αποφάσισε να βάλει φρένο στις εμφανίσεις του μέχρι νεωτέρας. Όπως τονίζει, δεν θέλει το κοινό του να διαχωρίζεται ανάλογα με την απόφασή του να εμβολιαστεί ή όχι.

Eric Clapton said he would cancel any shows if the venue requires attendees prove they are vaccinated against Covid-19. https://t.co/ByUi9lLG2V

— Rolling Stone (@RollingStone) July 21, 2021