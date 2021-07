Ισπανός influencer και τραγουδιστής με πάνω από 26 εκατομμύρια followers στο TikTok, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις του περί στειρότητας και μη χρήσης προφυλακτικών στο σεξ.

Σε βίντεο ο 19χρονος Ναΐμ Νταρέκι σε συνέντευξη στον Ισπανό YouTuber Mostopapi είπε πως «δυσκολεύομαι με τα προφυλακτικά, οπότε δεν χρησιμοποιώ ποτέ».

