Οι μεγάλες χώρες εξαγωγής αγωνίζονται να πάρουν τη θέση που άφησε κενή η Αυστραλία και τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν τη νέα κατάταξη των κύριων προμηθευτών.

Μετά τους τιμωρητικούς δασμούς που επέβαλε η Κίνα στα κρασιά της Αυστραλίας κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, υπάρχει ένα πραγματικό παιχνίδι μουσικών καρεκλών, αφού οι κύριοι ανταγωνιστές ξεκινούν έναν αγώνα για να πάρουν τη θέση που έμεινε κενή από την Αυστραλία. Τα τελευταία στοιχεία που κυκλοφόρησαν οι κινεζικές αρχές αποκάλυψαν ποιοι είναι οι κύριοι παίκτες. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2021, η Γαλλία ανέκτησε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής κρασιού στην Κίνα, τίτλο που πήρε από την Αυστραλία το 2019.

Σύμφωνα με στοιχεία που κυκλοφόρησε το Association of Wine Import and Exports and Spirit (CAWS) στην Κίνα και που δημοσίευσε η ΚΕΟΣΟΕ,, η Γαλλία εξήγαγε 46,45 εκατομμύρια λίτρα κρασιού στην Κίνα αξίας περίπου 285,4 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (240,5 εκατομμύρια ευρώ) τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 61,45% σε αξία και 22,35% σε όγκο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ως αποτέλεσμα, τα γαλλικά κρασιά αντιπροσωπεύουν τώρα το 41,5% όλων των κινεζικών εισαγωγών, αξίας 687,8 εκατομμυρίων δολαρίων (580 εκατομμύρια ευρώ), υπερβαίνοντας το μερίδιο αγοράς της Αυστραλίας κατά 40%. Η Χιλή έρχεται δεύτερη. Η αξία των εξαγωγών της προς την Κίνα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αυξήθηκε κατά 46,73% από την ίδια περίοδο πέρυσι στα 138,5 εκατομμύρια δολάρια (117 εκατομμύρια ευρώ), με συνολικό όγκο 55,4 εκατομμύρια λίτρα. Η Χιλή καταλαμβάνει το 20,14% του μεριδίου αγοράς στην αξία.

Η Ιταλία ανέβασε την κατάταξή της στην Κίνα, και τώρα ανέβηκε στην τρίτη θέση. Η αξία των εισαγωγών της σημείωσε άνοδο 45,11% στα 67,2 εκατ. δολάρια (57 εκατ. Ευρώ), ενώ ο όγκος αυξήθηκε κατά 24,66%. Τα ιταλικά κρασιά κατέχουν πλέον μερίδιο αγοράς περίπου 9,8% στην Κίνα.

Μετατόπιση τάσεων

Οι τρεις πρώτοι προμηθευτές κρασιού στην Κίνα αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 70% των εισαγωγών στην Κίνα. Η Ισπανία κατατάσσεται τέταρτη ως προς την αξία, με 58,4 εκατομμύρια δολάρια (49 εκατομμύρια ευρώ). Λογικά, η Αυστραλία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση λόγω των δασμών που επιβλήθηκαν στα κρασιά της για μια περίοδο πέντε ετών. Σύμφωνα με το CAWS, οι εξαγωγές της προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 81% σε αξία και 84% σε όγκο, γεγονός που μείωσε το συνολικό μερίδιο αγοράς της σε μόλις 7% , από 40% προηγουμένως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η έκτη μεγαλύτερη χώρα προμηθευτής, μπροστά από την Αργεντινή, τη Νότια Αφρική, τη Γερμανία και τη Νέα Ζηλανδία. Παραδόξως, η Πορτογαλία και η Γεωργία έφυγαν από τους πρώτους 10, σύμφωνα με στοιχεία εισαγωγής από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αριθμοί δίνουν έναν αέρα ελπίδας: για πρώτη φορά, οι συνολικές εισαγωγές κρασιού στην Κίνα σημείωσαν μέτρια αύξηση της τάξης του 0,15% και έφτασαν τα 687 εκατομμύρια δολάρια, μετά από ένα χρόνο παύσης το 2020. Οι όγκοι μειώθηκαν κατά 1,1% στα 174,6 εκατομμύρια λίτρα.