Ο Ερίκ Καντονά είναι το τρίτο μέλος του Hall of Fame της Premier League. Ο Γάλλος θρυλικός επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λιντς άφησε το στίγμα του στο αγγλικό πρωτάθλημα από το 1992 μέχρι το 1997.

Κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα στα πέντε χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας στο ενεργητικό του 70 γκολ σε 156 συμμετοχές με τους «κόκκινους διαβόλους», ενώ αποσύρθηκε από τα γήπεδα το Μάιο του 1997, σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Τα δύο πρώτα μέλη του Hall of Fame ήταν ο Άλαν Σίρερ και ο Τιερί Ανρί.

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος, αλλά όχι έκπληκτος. Θα μου έκανε έκπληξη αν δεν με επέλεγαν στο Hall of Fame. Ήταν όνειρο να παίξω στην Αγγλία και τοπ απόλαυσα. Αν έπρεπε να επιλεγεί ένας παίκτης, ήμουν εγώ. Όλοι οι άλλοι είναι σπουδαίοι, εγώ είμαι εξαιρετικός», ανέφερε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο σήμα κατατεθέν του, τον σηκωμένο γιακά της φανέλας του. «Άλλοι παίκτες δεν έπλεναν τα εσώρουχά τους για γούρι. Εγώ προτιμούσα να σηκώνω τον γιακά μου», είπε χαμογελώντας.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen

👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa

