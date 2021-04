It’s an SUV World

Επιλέγω το Volkswagen T-Cross γιατί άντεξε τις διακοπές με το παιδί

Η Φαίδρα, μητέρα της τετράχρονης Ναταλίας, εξηγεί ότι το T-Cross έχει ήδη περάσει το πιο δύσκολο τεστ

Ένα όμορφο μαύρισμα, μια ανάμνηση ελευθερίας και… ένα SUV. Αυτά μου έμειναν από το περσινό καλοκαίρι. Και αν τα δύο πρώτα μοιάζουν αυτονόητα, ίσως το τρίτο προκαλεί μια έκπληξη παραπάνω. Όμως το T-Cross, το μικρό – αλλά θαυματουργό – SUV της Volkswagen, κατάφερε να περάσει το πιο δύσκολο τεστ: Αν και νοικιάστηκε για τη μια εβδομάδα των οικογενειακών διακοπών, αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματικό, που λίγους μήνες αργότερα μετατράπηκε σε… νέο μέλος της οικογένειάς μας.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλοντας να αποφύγουμε το συνωστισμό, πέρσι το καλοκαίρι αποφασίσαμε ότι η νοσταλγική επιλογή του road trip ήταν η καλύτερη για τις οικογενειακές μας διακοπές – αλλά όχι και για το μέχρι τότε οικογενειακό μας αυτοκίνητο. Μετά από προσεκτική αναζήτηση, αποφασίσαμε ότι θα μισθώναμε ένα T-Cross.

Δεν θα πω ψέματα. Για μένα ήταν ένας τρόπος να καταλάβω «γιατί όλη αυτή η μανία με τα SUV». Και κατάλαβα. Σε περισσότερες από μια περιπτώσεις. Όπως…

Πριν καν βγούμε στην Εθνική Οδό

Πρώτα από όλα, αν έχετε παιδί, ξέρετε πολύ καλά ότι ο χώρος που καταλαμβάνουν στο αυτοκίνητο είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με το πραγματικό τους μέγεθος. Με χώρο αποσκευών που φτάνει έως τα 1.243 λίτρα, αναλόγως και με τις θέσεις των αναδιπλούμενων πάγκων, αλλά και χάρη στις έξυπνες θήκες αποθήκευσης και τις πολύ ανθεκτικές σχάρες οροφής, όλη η… περιουσία της κόρης μας, από τη βαλίτσα μέχρι το ποδήλατο και τις τσάντες με τα παιχνίδια της, χώρεσαν με άνεση – το ίδιο κι εμείς.

Όταν κολλήσαμε στα διόδια

IQ.DRIVE. Έτσι ονομάζονται οι έξυπνες τεχνολογίες της Volkswagen που αναλαμβάνουν ένα μέρος της δουλειάς μας όταν οδηγούμε – και που σύντομα θα κάνουν τα πάντα αντί για εμάς. Η αγαπημένη μου εφαρμογή αυτών των καινοτομιών, ήρθε με πολύ πεζό τρόπο: Στην ουρά των διοδίων, στην έξοδο από την Αθήνα, στο πιο εφιαλτικό σημείο κάθε ταξιδιού, με τα διαρκή σταμάτα-ξεκίνα που συνήθως εκτοξεύουν την κατανάλωση καυσίμου – και τα νεύρα μου. Όχι, όμως, και αυτή τη φορά, που βρισκόμουν πίσω από το τιμόνι του T-Cross, με το προνοητικό σύστημα “Start & Stop” που απενεργοποιεί αυτόματα τον κινητήρα σε ταχύτητες κίνησης κάτω από 2km/h σε μηχανικό κιβώτιο, εξοικονομώντας καύσιμα και προστατεύοντας το περιβάλλον. Και τον ενεργοποιεί εξίσου αυτόματα, με μια κίνηση του τιμονιού – ή όταν «αντιληφθεί» ότι επιθυμούμε να ξεκινήσουμε.

Όταν φτάσαμε πριν το καταλάβουμε

Όχι, δεν τρέχαμε με το παιδί στο πίσω κάθισμα. Όμως χάρη στο ευρύχωρο εσωτερικό του T-Cross – που πραγματικά «δεν του φαίνεται» όταν κοιτάζει κανείς την compact εμφάνισή του – με τους μεγάλους χώρους για τα πόδια τόσο στις μπροστινές όσο και τις πίσω θέσεις, τα επίπεδα άνεσής μας έκαναν το ταξίδι να μοιάζει πιο σύντομο από ποτέ. Bonus tip: Από την πλευρά μου, προτείνω ανεπιφύλακτα να προσθέσετε και το προαιρετικό ορθοπεδικό στήριγμα μέσης στα μπροστινά σας καθίσματα. Η πλάτη και η μέση σας θα σας ευχαριστούν!

Στους τρελούς δρόμους της Εύβοιας

Τα ελληνικά νησιά φημίζονται για πολλά πράγματα, όχι όμως και για το οδικό τους δίκτυο. Μπορείτε να φανταστείτε τον ενθουσιασμό μου, λοιπόν, όταν συνειδητοποίησα ότι με το Light Assist, την τεχνολογία αυτόματης εναλλαγής μεταξύ μεγάλης και μεσαίας σκάλας φώτων με βάση την κυκλοφορία, το αυτοκίνητό μου έκανε μόνο του ό,τι χρειαζόταν για να μην «θαμπώνει» τους απέναντι οδηγούς.

Οι οποίοι απέναντι οδηγοί, πολλές φορές έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μου αποδείξουν την αξία του Adaptive Cruise Control, του συστήματος ελέγχου ταχύτητας και απόστασης, στο οποίο αρκούσε να γράψω την μέγιστη ταχύτητα και την ελάχιστη απόσταση που επιθυμούσα να έχω από τους μπροστινούς μου, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να «διαβάζει» τον δρόμο και να αναπροσαρμόζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου χωρίς να χρειαστεί να επέμβω σχεδόν ποτέ.

Στις στιγμές που χρειαζόμασταν ένα χεράκι

Να μια ωραία καλοκαιρινή στιγμή με το παιδί: Εγώ στο τιμόνι, ο σύζυγός μου δίπλα της στο πίσω κάθισμα και μια… μέλισσα που αποφάσισε ότι ήθελε να δοκιμάσει λίγο από το χεράκι του τετράχρονου. Και μετά, εντελώς αναμενόμενα, τσιρίδες και απέλπιδες προσπάθειες να επικρατήσει και πάλι ηρεμία. Ευτυχώς για όλους μας, υπήρχε το Car-Net Guide & Inform, μια καινοτομία της Volkswagen που επιτρέπει στο T-Cross να μας ενημερώνει για όποια πληροφορία χρειαζόμαστε – π.χ. για το πιο κοντινό διαθέσιμο φαρμακείο.

Και, φυσικά, στις στιγμές που έπρεπε να την απασχολήσουμε

Θα σας πω πέντε λέξεις: Θύρες USB στο πίσω κάθισμα. Δηλαδή, ατέλειωτη μπαταρία για το tablet του παιδιού. Δηλαδή, μια ήρεμη διαδρομή – όσες ώρες κι αν διαρκέσει. Αν αυτό σας ακούγεται αντιπαιδαγωγικό, μαντεύω ότι ποτέ σας δεν έχετε ταξιδέψει με ένα νήπιο.

Για όλα εκείνα που ευτυχώς δεν χρειάστηκαν

Υπάρχουν πράγματα που ελπίζουμε να μην αξιοποιήσουμε ποτέ, που όμως είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν. Και το T-Cross, διαθέτει αμέτρητα τέτοια πράγματα: Από την τεχνολογία Front Assist, που ενημερώνει για κίνδυνο σύγκρουσης και το City Emergency Brake που μας ενημερώνει για τους πεζούς και τα ποδήλατα στη διαδρομή μας, μέχρι το Multi-Collision Brake, που με την αυτόματη πέδηση και τα φώτα αλάρμ αποτρέπει την εμπλοκή μας σε καραμπόλα και το Fatigue Detection που αναγνωρίζει την κούρασή μας αξιολογώντας διαρκώς την οδηγική μας συμπεριφορά και προτείνοντάς μας ένα διάλειμμα, όταν παρατηρεί αλλεπάλληλες άστοχες κινήσεις. Σε κάθε βήμα, οι καινοτομίες της Volkswagen κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν εμάς και την οικογένειά μας ασφαλείς.

Αλλά και επειδή είναι περισσότερο «δικό μας» από οποιοδήποτε άλλο

Ίσως δεν θεωρείται πρωτεύον, όμως προσωπικά δεν με άφησε καθόλου ασυγκίνητη το γεγονός ότι μπορούσαμε ουσιαστικά να εξατομικεύσουμε σχεδόν κάθε χαρακτηριστικό του T-Cross μας, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια ποικιλία από εντυπωσιακά χρώματα και design τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εσωτερικό του – και διαλέγοντας ανάμεσα σε δύο εκδόσεις που κλέβουν την παράσταση. Κι έτσι, δημιουργήσαμε ένα όχημα που μπορεί να εξυπηρετήσει τις οικογενειακές μας ανάγκες, ενώ παράλληλα διαθέτει όλο τον δυναμισμό που θέλω να εκπέμπω στη δουλειά.

Με την τιμή του να ξεκινά από τα €18.100 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δεν το σκεφτήκαμε σχεδόν καθόλου πριν βάλουμε το μικρό, σπορ και αποτελεσματικό SUV στη ζωή μας. Και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν το έχουμε μετανιώσει ούτε στιγμή.

Volkswagen T-Roc γιατί μοιάζουμε σαν… προσωπικότητες

Ο Γιώργος, διευθυντής marketing και δεινός surfer, βρήκε το SUV που μπορεί να του δώσει όσα χρειάζεται – από τα επαγγελματικά του ραντεβού μέχρι την παραλία

Ναι, τα SUV μας έχουν κατακτήσει. Σε τι βαθμό; Αρκετά ώστε τον Οκτώβριο του 2019 το 40% των αυτοκινήτων που πουλήθηκαν στην Ευρώπη να ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την JATO. Από αυτούς, ένας στους 10 – ανάμεσά τους κι εγώ – επέλεξε κάποιο μοντέλο της Volkswagen, ποσοστό που γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η εταιρεία άρχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα μόλις το 2002. Μετά από ενάμιση χρόνο πίσω από το τιμόνι του T-Roc, νομίζω ότι μπορώ να εξηγήσω μερικούς από τους λόγους για αυτή την επιτυχία.

Από το στιβαρό και εκλεπτυσμένο design του, μέχρι την δυναμική οδηγική εμπειρία που προσφέρει, τα κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας, τη χαμηλή κατανάλωση και την ικανότητά του να δίνει τον καλύτερό του εαυτό σχεδόν σε κάθε συνθήκη, το T-Roc γίνεται ιδανικός σύμμαχος σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μου. Και μου επιτρέπει να ξεπερνάω τα όριά μου, μόνο όταν και όσο το επιθυμώ.

Γιατί T-Roc, λοιπόν;

Γιατί εκπέμπει κύρος χωρίς να φωνάζει

Στη δουλειά μου έχω μάθει ότι μπορεί η ουσία να είναι πάντα σημαντικότερη από το φαίνεσθαι, όμως πολλές φορές είναι αδύνατον να φτάσεις σε αυτή, αν δεν έχεις πείσει πρώτα με την ίδια σου την εικόνα. Για παράδειγμα, η άφιξη σε ένα επαγγελματικό ραντεβού με ένα αυτοκίνητο σαν το T-Roc, με τις καινοτόμες γραμμές, τις απέριττες αναλογίες, τη μοναδική δακτυλιοειδή εμφάνιση των προβολέων LED – αλλά και των εντυπωσιακών σκούρων κόκκινων πίσω φωτών LED, αν επιλέξετε την έκδοση T-Roc Experience όπως εγώ – το διαχρονικό design και τη μοναδικότητά του (αφού διατίθεται σε ένα σύνολο εικοσιτεσσάρων χρωματικών συνδυασμών) δεν μπορεί παρά να κλέψει τις εντυπώσεις. Προσωπικές πινελιές μπορείτε να προσθέσετε και επιλέγοντας μέσα από μια ποικιλία από ζάντες (εγώ διάλεξα τις “Mayfield”), αλλά και ανάμεσα στα πέντε εντυπωσιακά χρώματα του διακοσμητικού ένθετου ταμπλό. Ανεξάρτητα από τις επιλογές σας, πάντως, ένα πράγμα θα παραμένει ίδιο: Η διακριτική πολυτέλεια που αποπνέει το καινούργιο σας SUV.

Γιατί το μόνο που χρειάζεται να κάνω, είναι να έχω τον έλεγχο

Φώτα που προσαρμόζονται αυτόματα με βάση την κυκλοφοριακή κατάσταση, προσφέροντας ιδανική ορατότητα χωρίς να τυφλώνουν τους απέναντι οδηγούς (Light Assist). Σύστημα επιτήρησης του περιβάλλοντος χώρου που ανιχνεύει τον κίνδυνο ατυχήματος και με προειδοποιεί με ηχητικά και οπτικά σήματα – ή και φρενάρει αυτόματα, σε περίπτωση που αντιληφθεί την ύπαρξη κάποιου πεζού (Front Assist, City Emergency Brake, Pedestrian Monitoring). Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων, σύστημα ελέγχου «τυφλού» σημείου, σύστημα υποβοήθησης εξόδου από θέση στάθμευσης, συστήματα υποβοήθησης παρκαρίσματος, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, ακόμη και… σχεδόν αυτόματο παρκάρισμα. Το μόνο που δεν κάνει (προς το παρόν) το T-Roc, είναι να οδηγεί μόνο του. Μέχρι να το καταφέρει κι αυτό, με αφήνει να ασχολούμαι με τα απολαυστικά κομμάτια της οδήγησης, ενώ αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα – με εμένα πάντοτε να επιβλέπω.

Γιατί με επιβλέπει κι εκείνο

Δουλεύω ατέλειωτες ώρες, και στον ελεύθερό μου χρόνο προσπαθώ να συμπιέσω όλα όσα με κάνουν να αισθάνομαι ζωντανός – από το surf μέχρι την επαφή με τους οικείους μου. Για αυτό και νιώθω πολύ μεγαλύτερη σιγουριά οδηγώντας ένα SUV που αναγνωρίζει αν έχω ανάγκη από ένα διάλειμμα, επειδή η κούραση έχει αρχίσει να παίρνει το προβάδισμα. Το σύστημα Fatigue Detection κάνει ακριβώς αυτό: Διακρίνει τα σημάδια της απρόσεκτης οδήγησης μέσα από μια σειρά από αισθητήρες, για να με προειδοποιήσει αναλόγως.

Αν τα πράγματα ποτέ δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο, το T-Roc μου είναι πάντα έτοιμο να… αναλάβει τα ηνία, μέσα από το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης “Emergency Assist”, που προσπαθεί να επαναφέρει με κάθε τρόπο τον οδηγό σε περίπτωση αδράνειας (προειδοποιητικοί ήχοι, «τίναγμα» φρένου, ενεργοποίηση των αλάρμ). Κι αν διαπιστώσει ότι ο έλεγχος δεν ανακτάται, αναλαμβάνει μέρος της διεύθυνσης του T-Roc, διατηρώντας το στη λωρίδα του και επιβραδύνοντάς το μέχρι να ακινητοποιηθεί. Σας το είπα: Το μόνο που δεν κάνει, είναι να οδηγεί αυτόνομα.

Γιατί ξέρει τα πάντα

Εντάξει, ίσως δεν τα «ξέρει» το ίδιο, όμως μπορεί να μου δώσει κάθε πληροφορία τη στιγμή που τη χρειάζομαι. Το T-Roc είναι στ’ αλήθεια έξυπνο, χάρη στην ενσωματωμένη κάρτα eSIM που σε συνδυασμό με την υπηρεσία We Connect του επιτρέπει να συνδέεται στο internet – ενώ μεταφέρει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την κατάστασή του στο smartphone μου, ώστε να μπορώ να ελέγξω εύκολα ό,τι θέλω, κάθε στιγμή.

Από εκεί και έπειτα, the sky is the limit: Μπορώ να παρακολουθώ σε πραγματικό χρόνο την κυκλοφορία για να αποφύγω το μποτιλιάρισμα. Nα χειριστώ τη θέρμανση εν στάσει ή να το μετατρέψω μου σε Hotspot. Και να απαλλαγώ τουλάχιστον από τα άγχη που σχετίζονται με το αυτοκίνητό μου, χάρη σε λειτουργίες όπως η online προειδοποίηση κλοπής και η δυνατότητα να βλέπω ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το T-Roc μου. Ξέρετε πόσο απολαυστικό είναι να μην αναρωτιέσαι πια αν έχεις ξεχάσει που έχεις παρκάρει ή αν πλέον… το παρκάρει κάποιος άλλος;

Και κάθε διαδρομή μου έχει αποκτήσει το δικό της, μοναδικό soundtrack, αφού το We Connect μού επιτρέπει να κάνω streaming την αγαπημένη μου μουσική ή να ακούω live σταθμούς και podcast μέσω διαδικτυακού ραδιοφώνου από το σύστημα Infotainment του Volkswagen μου. Εδώ να αναφέρω ότι υπάρχουν δυο διαθέσιμες επιλογές. Εγώ έχω επιλέξει το Ready 2 Discover, με έγχρωμη οθόνη αφής TFT 20.3 cm, δυο θύρες USB type C εμπρός και μία πίσω, διεπαφή τηλεφώνου και έξι ηχεία με ισχύ 4×20 Watt και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.

Γιατί με πάει παντού

Το T-Roc είναι ένα compact SUV πόλης, που μπορεί να χωρέσει σε θέσεις parking στο κέντρο της Αθήνας και ξεχωρίζει για τα urban στοιχεία του design του. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και ένα δυναμικό SUV, με τετρακίνηση 4MOTION που διαθέτει τέσσερα οδηγικά προφίλ, ικανά να αντεπεξέλθουν σε κάθε τύπο εδάφους. Οι μεγάλοι χώροι αποσκευών (έως 1290 λίτρα), αλλά και η ασύμμετρα αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων με άνοιγμα φόρτωσης, σημαίνει ότι χωράει με άνεση τη σανίδα μου – ενώ το δάπεδο φόρτωσης έχει ρυθμιζόμενο ύψος, μειώνοντας σημαντικά την ταλαιπωρία κατά τη φόρτωση των βαρύτερων αντικειμένων. Θέσεις comfort που στηρίζουν τη μέση μου, θερμαινόμενα καθίσματα, τεράστια ηλιοροφή που απογειώνει τη θέα και ένας εξατομικευμένος ψηφιακός πίνακας οργάνων που με ενημερώνει κάθε στιγμή για καθετί σημαντικό, αναβαθμίζουν την εμπειρία των μακρινών διαδρομών μου. Και στην πόλη, το σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης “Traffic Jam Assist” αναλαμβάνει σχεδόν πλήρως την οδήγηση στο μποτιλιάρισμα, μειώνοντας συντριπτικά τον εκνευρισμό.

Γιατί είναι ισχυρό – αλλά σέβεται τον πλανήτη

Χάρη στη σπορ ανάρτησή του, που προσφέρει ιδιαίτερα σφιχτή ρύθμιση ελατηρίων, αμορτισέρ και αντιστρεπτικών ράβδων, το T-Roc ανταποκρίνεται με αμεσότητα και ακρίβεια σε κάθε εντολή που λαμβάνει, ενώ το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης αυξάνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά της οδήγησης σε δρόμους με πολλές στροφές. Ταυτόχρονα, όμως, καταφέρνει να κρατά χαμηλή την κατανάλωση, μέσα από μια σειρά από συστήματα και λειτουργίες. Για παράδειγμα, το προνοητικό σύστημα “Start & Stop” με σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, εξοικονομεί καύσιμο απενεργοποιώντας αυτόματα τον κινητήρα, όταν η ταχύτητα πέφτει κάτω από 2km/h. Έτσι, μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά μέσο όρο έως και κατά 6% – ενώ δεσμεύει στην μπαταρία την ενέργεια που αποδεσμεύεται κατά το φρενάρισμα. Άλλο παράδειγμα; Η ενεργή διαχείριση κυλίνδρων, “Active Cylinder Management” απενεργοποιεί δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους του κινητήρα αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για το σύνολο της ισχύος του. Η διαδικασία γίνεται τόσο ομαλά που σχεδόν δεν θα γινόταν αντιληπτή, αν δεν με ενημέρωνε για αυτό η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα οργάνων. Το αποτέλεσμα; Ολόκληρη η εμπειρία SUV, με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση.

Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ ακόμη, όμως δεν θα το κάνω. Αν θέλετε να γνωρίσετε πραγματικά τη δύναμη του T-Roc, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από ένα test drive. Και είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε γιατί ανήκει στα πλέον δημοφιλή SUV της ελληνικής αγοράς.

Οδηγώ το Tiguan R-Line eHybrid για να έχω την τεχνολογία στα χέρια μου με ένα άγγιγμα

Ο Στέφανος, ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των εταιρικών πωλήσεων, εξηγεί στο in.gr γιατί επέλεξε το Tiguan R-Line eHybrid ως εταιρικό αυτοκίνητο

Γοητεύτηκα από το Tiguan ήδη από την εισαγωγή του στην ελληνική αγορά: Οι δυναμικές σχεδιαστικές γραμμές του και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης ήταν αρκετά για να με πείσουν ότι το χρειάζομαι, μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο του test drive. Τώρα, που απέκτησε και έκδοση eHybrid, το SUV της Volkswagen μετατράπηκε και σε μια ιδανική επιλογή για τις καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες μου – διατηρώντας πάντα σε πρώτο πλάνο την τεχνολογία αιχμής.

Συνδυασμός από το μέλλον

Σύντομες μετακινήσεις με μηδενικούς ρύπους – μεγάλα ταξίδια με μέγιστη απόδοση. Για τη δική μου καθημερινότητα, που εναλλάσσεται μεταξύ του κυκλοφοριακού χάους της Αθήνας και των επαγγελματικών ταξιδιών σε όλη τη χώρα, το συγκεκριμένο combo που προκύπτει από τον συνδυασμό του ηλεκτροκινητήρα με τον TSI κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθιστά το Tiguan R-Line eHybrid ιδανική επιλογή μετακίνησης.

Τις ημέρες που η μετακίνησή μου δεν ξεφεύγει από τα όρια του λεκανοπεδίου, το υβριδικό plug-in SUV συνήθως δεν καίει ούτε μια σταγόνα βενζίνης, καθώς είναι σε θέση να καλύψει περίπου 50 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση, ενώ εκκινεί πάντα στο E-Mode, με την προϋπόθεση ότι η μπαταρία του έχει φορτιστεί επαρκώς. Πράγμα που δεν δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες, αφού η φόρτιση διαρκεί μόλις πέντε ώρες στην απλή πρίζα του σπιτιού μου. Και αυτό μεταφράζεται σε μια σειρά από πράγματα: Πρώτα από όλα, προφανώς το κόστος μετακίνησης μειώνεται σημαντικά. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και για την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και, όταν το Tiguan R-Line eHybrid αξιοποιείται για ως εταιρικό όχημα, μαζί με τους ρύπους μηδενίζεται και ο φόρος εταιρικής χρήσης.

Όμως εκτός από την ηλεκτροκίνηση, οι δύο κινητήρες ανοίγουν και άλλες δυνατότητες. Στην υβριδική λειτουργία Hybrid-Mode, ο ηλεκτρικός κινητήρας υποστηρίζει τον βενζινοκινητήρα κατά την επιτάχυνση, ενώ στη λειτουργία GTE – που θα ομολογήσω ότι είναι η αγαπημένη μου, ειδικά στα μεγάλα ταξίδια – οι δύο κινητήρες συνδυάζονται για να παρέχουν τη μέγιστη ισχύ του συστήματος που, στα 245PS, δεν είναι σε καμιά περίπτωση αμελητέα.

Ξεκούραστες αφίξεις

Είμαι πιστός στα Tiguan τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όμως η υβριδική του έκδοση, την οποία οδηγώ τους τελευταίους μήνες, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει. Πρώτα από όλα, στο πιο σημαντικό: Όταν ταξιδεύεις συχνά – και κυρίως, όταν ταξιδεύεις από υποχρέωση – η μετακίνηση χάνει μεγάλο μέρος από τη γοητεία της και η κούραση κυριαρχεί. Το σύστημα υποβοήθησης Travel Assist, μια νέα προσθήκη στα γνωστά συστήματα IQ.DRIVE της Volkswagen, έχει καταφέρει να μειώσει αισθητά την ταλαιπωρία των διαρκών μετακινήσεων, καθώς (ιδιαιτέρως στους αυτοκινητοδρόμους) είναι σε θέση να διατηρεί μόνο του το όχημα εντός της λωρίδας, την ταχύτητά του σταθερή, αλλά και να λαμβάνει υπόψη του την απόσταση από τον μπροστινό μου. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με το κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG, καταφέρνει να μειώσει σημαντικά τον εκνευρισμό μου όταν, αναπόφευκτα, κολλήσω στην κίνηση της Αθήνας. Και βέβαια, όλα τα συστήματα υποβοήθησης Volkswagen είναι παρόντα και στο eHybrid, διασφαλίζοντας διαδρομές με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση και τα ελάχιστα δυνατά απρόοπτα.

Φορητές συναυλίες με ένα άγγιγμα

Μια συμβουλή μου για οποιονδήποτε σκέφτεται να αποκτήσει το νέο Tiguan, σε οποιαδήποτε έκδοσή του: Επιλέξτε χωρίς δεύτερη σκέψη το ηχοσύστημα της «Harman Kardon», ειδικά αν περνάτε πολλές ώρες πίσω από το τιμόνι. Προσωπικά, δεν έχω ακούσει ποτέ καλύτερη ποιότητα ήχου σε ηχοσύστημα αυτοκινήτου. Το σύστημα Infotainment του Tiguan, πάντως, αποτελεί έτσι κι αλλιώς ένα από τα πιο εντυπωσιακά του χαρακτηριστικά, αφού εκτός από το προσεγμένο design του προσφέρει και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας – είτε αυτές αφορούν τη δυνατότητα streaming μουσικής, είτε μου επιτρέπουν να μάθω ανά πάσα στιγμή αν θυμήθηκα να κλειδώσω το αυτοκίνητό μου ή να κλείσω τα παράθυρα.

Προσωπικά, γκατζετάκιας ων, διάλεξα το σύστημα Infotainment Discover Pro, που διαθέτει εκτός των άλλων τη λειτουργία Gesture Control. Μου δίνει, δηλαδή, τη δυνατότητα να χειριστώ το σύστημα απλώς… περνώντας το χέρι μου μπροστά στην οθόνη. Ναι, είναι μια λεπτομέρεια – παραμένει, όμως, τρομερά εντυπωσιακό.

Μικρές αλλαγές με τεράστια σημασία

Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα στο νέο μου Tiguan R-Line eHybrid, ήταν το ανανεωμένο πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι, μέσα από το οποίο μπορώ να ενεργοποιήσω συστήματα υποβοήθησης ή να αλλάξω κομμάτι – αλλά και το οποίο επιτρέπει στο Tiguan να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή αν βρίσκομαι σε εγρήγορση ή έχω αφαιρεθεί, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις λειτουργίες ασφαλείας του. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που έχω εκτιμήσει όσο δεν πάει, είναι η προαιρετική λειτουργία “Easy Open” που μου επιτρέπει να ανοίγω το πορτμπαγκάζ με το πόδι μου, όταν τα χέρια μου είναι γεμάτα.

Όμως το καλύτερο – τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου – είναι ο κλιματισμός τριών ζωνών, που επιτρέπει ξεχωριστή ρύθμιση της θερμοκρασίας στη θέση του οδηγού, του συνοδηγού και στο πίσω κάθισμα. Εκτός από το να μας σώζει από οικογενειακούς καβγάδες, το σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic» κρατά καθαρό και φρέσκο τον αέρα της καμπίνας, χάρη στο φίλτρο ενεργού άνθρακα που διαθέτει.

Άλλη μια καινοτομία που έχει ευεργετήσει σημαντικά τον γάμο μου; Η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών Volkswagen ID, τα οποία το Tiguan αναγνωρίζει αυτόματα όταν είτε εγώ, είτε η σύζυγός μου καθόμαστε στη θέση του οδηγού και στη συνέχεια ενεργοποιεί το ανάλογο προφίλ. Από τη θέση του καθίσματος, μέχρι τον φωτισμό και τον κλιματισμό, όλα ρυθμίζονται αυτόματα – και τα προφίλ μας μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα οχήματα Volkswagen.

Τέσσερα χρόνια και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μετά την πρώτη μας γνωριμία, το Tiguan, το δημοφιλέστερο μοντέλο της Volkswagen στον κόσμο, εξακολουθεί να μου θυμίζει καθημερινά πόσες εκπλήξεις επιφυλάσσει το μέλλον της αυτοκίνησης. Άραγε, πρόκειται το επόμενο Tiguan να είναι πλήρως ηλεκτροκίνητο; Ή μήπως πλήρως αυτόνομο; Ή και τα δύο;