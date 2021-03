Η Αίγυπτος συνεχίζει σήμερα τις προσπάθειες για την αποκόλληση του τεράστιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο έχει αποκλείσει τη Διώρυγα του Σουέζ, ένα περιστατικό που θα μπορούσε να επιβραδύνει την παγκόσμια ναυσιπλοϊα για ημέρες ή και εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ολλανδική εταιρεία Smit Salvage, η οποία προσελήφθη από την εταιρεία διαχείρισης του πλοίου Evergreen Marine Corp, με έδρα την Ταϊβάν, να βοηθήσει στην αποκόλληση του πλοίου, η επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει «ημέρες ή και εβδομάδες».

Η Evergreen ανέθεσε σε ομάδες ειδικών της Smit Salvage, όπως επίσης της ιαπωνικής εταιρείας Nippon Salvage, να εκπονήσουν ένα «αποτελεσματικότερο σχέδιο» για την αποκόλληση του πλοίου. Οι πρώτοι εμπειρογνώμονες αναμένεται να φθάσουν σήμερα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον τεχνικό μάνατζερ του πλοίου, άλλη μια προσπάθεια για την αποκόλλησή του θα γίνει αργότερα σήμερα, έπειτα από μια πρώτη ανεπιτυχή απόπειρα.

Η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), που έχει αναλάβει χρέη τεχνικής διεύθυνσης του Ever Given, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι οι προσπάθειες βυθοκόρησης συνεχίζονται.

«Μια ακόμη προσπάθεια για την αποκόλληση του πλοίου, που διεξήχθη στις 0800 το πρωί τοπική ώρα σήμερα, δεν στέφθηκε με επιτυχία και μία επιπλέον προσπάθεια θα γίνει αργότερα σήμερα», επισήμανε.

«Μόλις αποκολληθεί, θα γίνει πλήρης επιθεώρηση του πλοίου και η BSM θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την διαλεύκανση του περιστατικού».

Νωρίτερα σήμερα, η αιγυπτιακή αρχή διαχείρισης της Διώρυγας του Σουέζ ανακοίνωσε πως η θαλάσσια κυκλοφορία έχει «προσωρινά ανασταλεί» έως την αποκόλληση του μήκους 400 μέτρων και βάρους 200.000 τόνων Ever Given.

Όπως φαίνεται σε έναν χάρτη του ιστότοπου vesselfinder, δεκάδες πλοία περιμένουν στις δύο πλευρές της διώρυγας και στη ζώνη αναμονής στη μέση της διώρυγας.

Από την πλευρά της, η ιαπωνική εταιρεία Shoei Kisen Kaisha, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι εργάζεται με τις αρχές της διώρυγας για την αποκόλληση, όμως η επιχείρηση είναι «εξαιρετικά δύσκολη».

Giant containership blocks Suez Canal

What kind of ship is this?

EVER GIVEN (IMO: 9811000) is a Container Ship that was built in 2018 (3 years ago) and is sailing under the flag of Panama. 23.03.2021 pic.twitter.com/JfMco3XQ3W

— ivan (@ivan8848) March 24, 2021