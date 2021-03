Η Καλιφόρνια είχε έναν ιδιαίτερα δύσκολο χρόνο με ανοίγματα και κλεισίματα, αλλά για πρώτη φορά μετά το lockdown της πανδημίας, στα μουσεία της αμερικανικής πολιτείας δόθηκε το πράσινο φως για να ανοίξουν με χωρητικότητα 25%.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις αντιδράσεις εναντίον του κυβερνήτη, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος επέτρεψε σε εστιατόρια, γυμναστήρια και κομμωτήρια να ανοίξουν με περιορισμένη χωρητικότητα τον Ιανουάριο, αλλά όχι και στα μουσεία.

LACMA will be reopening on April 1, with Member Previews starting March 26! We can’t wait to welcome you back to our galleries.

(1/6) pic.twitter.com/I9Fv2t55Hx

— LACMA (@LACMA) March 15, 2021