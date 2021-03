Η αλήθεια είναι πως οι τραυματισμοί δεν τον έχουν αφήσει να πάρει τις ευκαιρίες του στη Λίβερπουλ.

Ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε σπουδαία μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην πρωταθλήτρια Αγγλίας το καλοκαίρι του 2020, αλλά δεν έχει βρει ακόμη το χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.

Ο έλληνας αμυντικός, μετά τον τραυματισμό που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και τη δράση, ενώ αγωνίστηκε λίγα λεπτά στον αγώνα του Champions League κόντρα στη Λιψία.

Ωστόσο, οι οπαδοί της Λίβερπουλ θέλουν να βλέπουν τον «Τσίμι» πολύ περισσότερο.

Για την ακρίβεια, τον θέλουν βασικό στην αναμέτρηση με τη Γουλβς την επόμενη Δευτέρα (15/3, 22:00) για την Premier League.

Ο Τσιμίκας έχει αγωνιστεί συνολικά μόλις… 5 λεπτά στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Και οι οπαδοί απαιτούν από τον Γιούργκεν Κλοπ να τον βάλει βασικό στο επερχόμενο ματς με τους «Λύκους».

Και για να ξεκουραστεί ο Ρόμπερτσον, αλλά και για να ξεδιπλώσει ο 24χρονος διεθνής μπακ επιτέλους το πλούσιο ταλέντο του στα αγγλικά γήπεδα.

Τα λόγια των οπαδών των Reds είναι ενδεικτικά της… πίεσης που δέχεται ο Κλοπ:

«Εκλιπαρώ να ξεκουραστεί αύριο ο Ρόμπερτσον. Ο Τσιμίκας πρέπει να παίξει με τη Γουλβς».

«Ο Τσιμίκας όπου και αν έχει παίξει τα έχει πάει πολύ καλά. Γιατί ο Κλοπ δεν του δίνει δίκαιες ευκαιρίες;»

«Ελπίζω ο Τσιμίκας να παίξει τουλάχιστον 30 λεπτά κόντρα στη Γουλβς (ιδανικά 90!)».

«Νομίζω ότι ο Τσιμίκας είναι παραπάνω από καλός για να παίξει» είναι μερικά από τα σχόλια που ξεχωρίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

anyway i beg we rest robertson now, man has played every minute this season no wonder his form has dropped, let tsimikas play against wolves — Vik (@LFCVik2) March 11, 2021

anyway i beg we rest robertson now, man has played every minute this season no wonder his form has dropped, let tsimikas play against wolves — Vik (@LFCVik2) March 11, 2021

anyway i beg we rest robertson now, man has played every minute this season no wonder his form has dropped, let tsimikas play against wolves — Vik (@LFCVik2) March 11, 2021

I hope Tsimikas plays at least 30 minutes against Wolves. (Preferably 90, but he’s barely been in the team). Robbo could do with a proper rest, even with the FA Cup weekend off, as he’ll almost definitely play 180 minutes for Scotland. — Marandinho (@_Marandinho) March 10, 2021

Great to see Tsimikas back on the field — ♈︎ I AM (@Sir_Something_) March 10, 2021