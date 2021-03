Οι Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston και David Marks των The Beach Boys μαζεύτηκαν πάλι για να ηχογραφήσουν εκ νέου το κλασικό της δεκαετίας του 1970 χιτ της μπάντας «Add Some Music to Your Day».

Η νέα ηχογράφηση είναι το σιγκλ που δίνει πρόγευση του νέου LP California Music Presents Add Some Music το οποίο κυκλοφορεί στις 23 Απριλίου.

Το νέο άλμπουμ είναι ιδέα του David Beard, εκδότη του εδώ και πολλά χρόνια fanzine για τους Beach Boys, του Endless Summer Quarterly.

Ο Beard μάζεψε πολλά μέλη του συγκροτήματος – εκτός του Brian Wilson – για την καινούργια ερμηνεία του «Add Some Music to Your Day».

Σε αυτήν, συμμετέχουν οι κόρες του Wilson, η Wendy και η Carnie· ο Matt, ο γιος του Al Jardine· τα παιδιά του Mike Love, Christian, Hayleigh, and Ambha.

Στην παραγωγή, ο Rob Bonfiglio, που έχει παντρευτεί την Carnie Wilson και παίζει κιθάρα στην μπάντα με την οποία κάνει τουρνέ ο πεθερός του.

«Είναι πραγματική χαρά να ακούς αυτή την καινούργια ενσάρκωση του τραγουδιού, που ηχογραφήθηκε με τόσα πολλά μέλη των οικογενειών μας. Η ελπίδα που εκφράζεται στους στίχους του τραγουδιού είναι το ότι η μουσική μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Ο κόσμος σε αρμονία – κάτι που απεγνωσμένα έχουμε ανάγκη» δήλωσε, στο Rolling Stone, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο Mike Love.

«Το να πάνε τα έσοδα στη φιλανθρωπική οργάνωση Feeding America για να βοηθήσουν στη σίτιση όσων πεινούν είναι κάτι στο οποίο πραγματικά πιστεύω» πρόσθεσε, σε ανακοίνωση, ο Al Jardine.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται επίσης μια ανέκδοτη έως σήμερα εκδοχή από τα παιδιά των μελών του συγκροτήματος του τραγουδιού των Beach Boys του 1968 «Friends» και πολλά σόλο τραγούδια μελών της μπάντας· μεταξύ αυτών, το «Ram Jam» του Mike Love, το «Jenny Clover» του Al Jardine, το «Long Promised Road» του David Marks, το «She Believes in Love Again» του Bruce Johnston και το «Golden State» του Rob Bonfiglio.