Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Inc, Elon Musk, δήλωσε την Πέμπτη ότι το να κατέχει κανείς bitcoin, είναι λίγο καλύτερο από το να κατέχει συμβατικά μετρητά, αλλά αυτή η μικρή διαφορά το έκανε καλύτερο περιουσιακό στοιχείο.

«Ωστόσο, όταν το νόμισμα fiat έχει αρνητικό πραγματικό ενδιαφέρον, μόνο ένας ανόητος δεν θα κοιτάξει αλλού», δήλωσε ο Musk σε ένα tweet.

«Το Bitcoin είναι σχεδόν τόσο άχρηστο όσο τα χρήματα fiat». Η λέξη κλειδί είναι -σχεδόν-. Υπερασπίστηκε επίσης τη δράση της Tesla να επενδύσει σε bitcoin, λέγοντας ότι η διαφορά με τα μετρητά το έκανε «αρκετά περιπετειώδες» για την εταιρεία S&P 500 να κατέχει ποσά κρυπτονομισμάτων.

Η αγορά bitcoin της Tesla ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκανε το κρυπτονομίσμα να σημειώσει άνοδο ρεκόρ αυτήν την εβδομάδα, πάνω από 50.000 $, ενώ η πρόσφατη προώθηση του dogecoin της Musk στο Twitter αύξησε επίσης την τιμή αυτού του κρυπτονομίσματος.

Το Bitcoin παρέμεινε σταθερό κάτω από το ρεκόρ των 51.284 δολαρίων την Παρασκευή.

