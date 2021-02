Η μπαγκέτα, το διάσημο ψωμί της Γαλλίας, που φτιάχνεται από αλεύρι σίτου, νερό, μαγιά, αλάτι και αποτελεί σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας ισάξιο με τον Πύργο του Άιφελ, ενδέχεται σύντομα να ενταχθεί στον κατάλογο πολιτιστικών θησαυρών της UNESCO.

Οι αρτοποιοί λένε ότι η παραδοσιακή αυτή χειροποίητη, μακρόστενη φραντζόλα, η αγορά της οποίας από τους τοπικούς φούρνους αποτελεί εδώ και δεκαετίες ενός είδους τελετουργία στην καθημερινή ζωή των Γάλλων, χάνει έδαφος από τα ράφια των καταστημάτων, ακόμα και στη Γαλλία, λόγω των κατεψυγμένων αρτοποιημάτων που παρασκευάζονται μαζικά σε τεράστιες γραμμές παραγωγής.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα μυστικό για να φτιάξει κανείς μια καλή παραδοσιακή μπαγκέτα», λέει ο Μικαέλ Ρεϊντελέτ, ιδιοκτήτης οκτώ αρτοποιείων. «Χρειάζεται χρόνος, το savoir faire, ο σωστός τρόπος ψησίματος, καλής ποιότητας αλεύρι χωρίς προσθετικές ουσίες».

Η μπαγκέτα έχει δύο ανταγωνιστές, γαλλικής και πάλι προέλευσης: τις στέγες από γκρίζο ψευδάργυρο του Παρισιού και το φεστιβάλ Οίνου Biou d’Arbois στη Ζιρά. Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας θα καταθέσει την πρότασή της στον πρόεδρο τον Μάρτιο.

Οι αρτοποιοί υποστηρίζουν ότι η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO θα προστατεύσει την τεχνογνωσία που έχει κληρονομηθεί από γενιά σε γενιά.

Ο κατάλογος των μνημείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει ήδη τις αρχαίες μεθόδους παρασκευής επίπεδων άρτων στο Ιράν και το Καζακστάν.

