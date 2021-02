Φωτογραφία με μια μωβ μαργαρίτα στο διαδίκτυο λαμβάνει έως και 100 εκατομμύρια επισκέψεις κάθε μέρα, γεγονός που οδήγησε τους υπεύθυνους του ιστότοπου που τη φιλοξενεί να διενεργήσουν έρευνα για να διαλευκανθεί το «συνεχιζόμενο μυστήριο».

Πρόκειται για μια σχετικά ακίνδυνη εικόνα μιας ποικιλίας άστερ.

Το μωβ άνθος με κίτρινο ύπερο φωτογραφήθηκε στο Πάρκο Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, στη Χάγη το 2004, αλλά από τις 29 Ιουνίου πέρυσι καταγράφεται μια ξαφνική και συνεχής αύξηση των διαδικτυακών επισκέψεων.

Τον τελευταίο μήνα έχει κατά μέσο όρο 90 εκατομμύρια επισκέψεις την ημέρα.

