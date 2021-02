Οι νεοϋορκέζοι καλλιτέχνες Μελίσα Βαντακάρα και Μάριος Τζαβέλας αποφάσισαν ότι η γειτονιά τους χρειάζεται ένα «συμβολικό προστάτη» από την πανδημία του κοροναϊού και αποτόλμησαν έξοδο στο χιονισμένο πάρκο της Αστόρια, στο Κουήνς, όπου με χιόνι φιλοτέχνησαν ένα γλυπτό του «Πατέρα της Ιατρικής», του Ιπποκράτη.

Αν και σε πάμπολλες απεικονίσεις του, ο Ιπποκράτης είναι φαλακρός, οι δύο καλλιτέχνες τον απέδωσαν καθισμένο βεβαίως, αλλά με κόμη για να έχει μια επιπλέον προστασία από το κρύο.

«Εποπτεύει το πάρκο, προσέχοντας για την υγεία όλων», είπε η Βαντακάρα στην Astoria Post.

Το ύψους σχεδόν δύο μέτρα γλυπτό από χιόνι φιλοτεχνήθηκε ως «συμβολικός προστάτης της γειτονιάς από την πανδημία της COVID-19» όπως δήλωσαν οι Vadakara και Tzavellas στην εφημερίδα Astoria Post.

Αυτό ωστόσο όπως μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ δεν είναι το πρώτο τους γλυπτό από χιόνι, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν φιλοτεχνήσει στην Αστόρια έναν Έλληνα θεό και στις αρχές Φεβρουαρίου μια μεγάλη «βασίλισσα του χιονιού».