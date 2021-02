Υπό εξέταση είναι η χρήση της διπλής μάσκας καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνει κατά πολύ την προστασία έναντι του κοροναϊού.

Οι μεταλλάξεις του κοροναϊού έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς καθώς ο ιός γίνεται πιο μεταδοτικός και επομένως περισσότερο επικίνδυνος ως προς την διασπορά του.

Σύμφωνα με έρευνα του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων, η μετάδοση του ιού μπορεί να μειωθεί μέχρι και 95% με τις διπλές μάσκες ακόμη κι αν κοντά μας βρίσκεται κάποιος που έχει μολυνθεί, αρκεί στον χώρο που θα βρεθεί ο ίδιος και όλοι γύρω του να φορούν 2 σφιχτές χειρουργικές μάσκες ή έναν συνδυασμό πάνινης και χειρουργικής.

Οι εικόνες με πολίτες να μην γνωρίζουν έναν χρόνο από την αρχή της πανδημίας πως να φορούν σωστά τη μάσκα τους, οδηγεί τους λοιμωξιολόγους να βάζουν στο τραπέζι τη σύσταση για χρήση διπλής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενό για την υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας.

Το ζήτημα θα συζητηθεί από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους του κοροναϊού, που έχει μεγαλύτερες πιθανότητες μετάδοσης. Όπως εξήγησε, ακόμα δεν έχει ληφθεί η απόφαση αν θα πρόκειται για σύσταση της χρήσης διπλής μάσκας ή θα είναι υποχρεωτική.

Ωστόσο, τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι σε περιπτώσεις έντονου συγχρωτισμού και όταν βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο, η διπλή μάσκα παρέχει επιπλέον προστασία 10 -15%.

Στη συνέχεια, ο κ. Γώγος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ εξήγησε ότι ο σωστός τρόπος της χρήσης διπλής μάσκας, θα είναι να φοριέται η ιατρική -που είναι μιας χρήσης- και από πάνω η υφασμάτινη. «Για να… πετάξουμε τη μάσκα, πρέπει να έχουμε μικρές πιθανότητες να κολλήσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, τουλάχιστον δύο μήνες ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα νεότερα στοιχεία από το CDC, καθώς νέα μελέτη που αφορά τη χρήση μάσκας δείχνει ότι όταν δύο άνθρωποι φορούν τη μάσκα η αποτελεσματικότητα της αγγίζει το 84,3%.

Όσοι όμως φορούν διπλή μάσκα μπορούν να προστατευτούν σε ποσοστό που φτάνει το 96%.

Η κ. Παπαευαγγέλου εξήγησε ότι «όταν λέμε διπλή μάσκα, εννοούμε ιατρική μάσκα και από πάνω υφασμάτινη μάσκα και όταν λέμε υφασμάτινη, εννοούμε καλής ποιότητας υφασμάτινη μάσκα με τρεις στρώσεις υφάσματος».

Όσον αφορά στις συστάσεις για την μάσκα στη χώρα μας αυτές δεν αλλάζουν προς το παρόν και εξακολουθεί να τονίζεται η σωστή χρήση της, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο η Επιτροπή εξετάζει και θα εισηγηθεί πιθανότατα γι’ αυτό την ερχόμενη εβδομάδα, όπως είπε η ίδια.

«Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι η μάσκα για να προστατεύει πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος, να είναι φτιαγμένη από ύφασμα καλής ποιότητας και με τρεις στρώσεις υφάσματος και βέβαια να γίνεται σωστή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ», συμπλήρωσε.

Και συνέχισε: «Για παράδειγμα πρέπει να φροντίζουμε να μην υπάρχει κενό στο πλάι και να γίνει κατανοητό ότι δεν προστατεύουν ικανοποιητικά οι υφασμάτινες μάσκες που κυκλοφορούν στο εμπόριο με μονή στρώση υφάσματος. Ενώ οι υφασμάτινες μάσκες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να πλένονται συχνά και να σιδερώνονται. Βέβαια δεν αρκεί να φοράμε μάσκα, αλλά πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση μάσκας. Αυτό που βλέπουμε πάρα πολλές φορές, κόσμο να κυκλοφορεί με τη μύτη απ’ έξω ή τη μάσκα στο σαγόνι… Προφανώς αυτό δεν προστατεύει ούτε τον ίδιο ούτε τους άλλους».

Το CDC πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πειραματικής μελέτης που έδειξε ότι για να έχουν ικανή προστασία δύο άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε στενή επαφή πρέπει απαραίτητα και οι δύο να φοράνε μάσκα.

In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks, a new @CDCMMWR finds. #WearAMask that fits tightly to your face to stop the spread of #COVID19. More: https://t.co/gi3OLBCnWi. pic.twitter.com/Jt55LUECER

— CDC (@CDCgov) February 10, 2021