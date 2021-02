Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ γιορτάζει φέτος 69 χρόνια από την άνοδό της στον θρόνο και τη μετακόμισή της στο υποβλητικό Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.

Σε νεαρή ηλικία η βασίλισσα έζησε στην εξοχή της Αγγλίας ενώ όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1947, έζησε στο Clarence House μέχρι το θάνατο του πατέρα της.

Οι φαν της επιτυχημένης σειράς του Netflix «The Crown» θα θυμούνται τη σκηνή στην οποία η Ελισάβετ εμφανιζόταν διστακτική σχετικά με την μετακόμισή της στο παλάτι όταν ανέλαβε τον τίτλο.

