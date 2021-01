Έχοντας πάρει πάνω από 50.000 συνεντεύξεις στη ζωή του ο Λάρι Κινγκ ήταν αδιαμφισβήτητα ο «γκουρού των συνεντεύξεων». Ο άνθρωπος που με τις κοφτές to the point ερωτήσεις του και το σαρκαστικό, μερικές φορές black, humor του σε έκανε να μην θέλεις να αλλάξεις κανάλι.

Αυτό άλλωστε δεν αποδεικνύεται μόνο από την ποσότητα των συνεντεύξεών του , αλλά και από την ποιότητα.

Δίπλα του έχουν καθίσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως πρόεδροι των ΗΠΑ, ηγέτες, αστέρες του Χόλιγουντ, επιστήμονες, σταρ της μεγάλης οθόνης και φυσικά διάσημοι τραγουδιστές.

Έχει μιλήσει με ανθρώπους που σίγουρα κάθε δημοσιογράφος θα ζήλευε.

Ποιος άλλωστε δεν θα ήθελε να μιλήσει με τους… Δαλάι Λάμα, Φρανκ Σινάτρα, Μπιλ Γκέιτ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, Ενεανόρ Ρούσβελτ, Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και την Μάργκαρερ Θάτσερ και τους Μάρλον Μπράντο, Μικ Τζάγκερ, Μάικλ Τζόρνταν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Lady Gaga, Μπέτι Ντέιβις, Αλ Πατσίνο, Μόνικα Λεβίνσκι, Όντρεϊ Χέπμπουρν, Μπομπ Χόουπ, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Μπόμπι Κένεντι, Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Μάικλ Τζάκσον, Μάρθα Στιούαρτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ένας από τους λόγους που έγινε πραγματικά αγαπητός ήταν επειδή όσοι τον παρακολουθούσαν ένιωθαν πως έβλεπαν μία χαλαρή συζήτηση μεταξύ δύο φίλων ή καλύτερα μεταξύ δύο ανθρώπων που θα ήθελαν να γίνουν φίλοι.

Ωστόσο δεν ήταν μόνο αυτό.

Ο Λάρι Κινγκ πριν μερικά χρόνια σε συνέντευξη του αποκάλυψε μερικά μυστικά για μία επιτυχημένη συνέντευξη.

Εκτός από την εμπειρία που σαφώς σε κάνει καλύτερο, ο Λάρι Κινγκ ανέφερε πως σε κάθε συνέντευξη του ήταν πραγματικά περίεργος να μάθει όσο τον δυνατόν περισσότερα για τον άνθρωπο που είχε απέναντι του.

«Ήμουν τρελά περίεργος, ακόμη είμαι. Δεν θα ήθελες να καθίσεις δίπλα μου σε ένα αεροπλάνο. Θέλω να μάθω. Τι κάνεις, Ποια είναι τα σχέδιά σου; Είμαι ένας περίεργος άνθρωπος», είχε πει σε συνέντευξή του στο CNN.

Ο αγαπητός δημοσιογράφος που άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών είχε δώσει και πιο «τεχνικές» συμβουλές.

«Να κάνετε μικρές ερωτήσεις, να ακούτε τις απαντήσεις και δίνετε προσοχή σε αυτές γιατί θα πρέπει να «πατήσετε» πάνω τους για την επόμενη ερώτηση. Θα πρέπει να κάνετε μία εξίσου καλή ερώτηση», είχε αναφέρει.

Πάντως σε περίπτωση που θέλετε να του μοιάσετε, ο Λάρι Κινγκ είχε αποκαλύψει και τι ΔΕΝ μπορεί να βλέπει σε συνεντεύξεις άλλων.

«Αν βλέπεις στην τηλεόραση περισσότερη ώρα τον παρουσιαστή, τότε για μένα είναι μία κακή συνέντευξη. Ο παρουσιαστής θα έρθει και την επόμενη ημέρα. Το θέμα είναι ο καλεσμένος», είχε πει ο Λάρι Κινγκ καταλήγοντας αν κάνετε συνέχει… τότε μάλλον θα καταλήξετε να μην έχετε καθόλου καλεσμένους στην εκπομπή σας.

Larry King said the keys to a good interview are short questions, not talking about yourself, and listening carefully. If the camera is on the host it’s a bad interview.

“I’m insanely curious,” he said. “Other kids wanted autographs. I wanted to ask questions of the players.” pic.twitter.com/2rThQu82eH

— Jan Wolfe (@JanNWolfe) January 23, 2021