Μπορεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν να έδωσαν το «παρών» η Λέιντι Γκάγκα και η Τζένιοφερ Λόπεζ, ωστόσο τα βλέμματα «έκλεψε» η 22χρονη Αφροαμερικανή, Αμάντα Γκόρμαν.

Πρόκειται για τη νεότερη ποιήτρια που τιμήθηκε με το πρώτο «Εθνικό Βραβείο Νέου Ποιητή» στις ΗΠΑ, η οποία απήγγειλε το έργο της με τίτλο «Ο λόφος που σκαρφαλώνουμε».

Πρόκειται για έργο που έγραψε αποκλειστικά για την συγκεκριμένη περίσταση η νεαρή ποιήτρια της Γενιάς Ζ, την οποία θαυμάζει η νέα πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν.

“We will raise this wounded world into a wondrous one…There is always light, if only we’re brave enough to see it—if only we’re brave enough to be it.”

