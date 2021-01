Ο ιδρυτής του ιστορικού heavy metal γκρουπ, Iced Earth, Τζον Σάφερ, βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή κράτηση καθώς φαίνεται ότι ανήκε στους διαδηλωτές που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο –τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες του FBI.

Όπως αναφέρει το TMZ, ομοσπονδιακοί πράκτορες αναφέρουν ότι ο Σάφερ παραδόθηκε στις αρχές της Ιντιάνα την Κυριακή και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες που σχετίζονται με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Ανάμεσά τους και η άσκηση σωματικής βίας εντός κτιρίου στο Καπιτώλιο, η εισβολή και η διατάραξη κοινής ειρήνης εντός κτιρίου του Καπιτωλίου.

