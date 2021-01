Ο Shad «Bow Wow» Moss έδωσε παράσταση το σαββατόβραδο σε κατάμεστο κλαμπ, σα να μην είχαμε ποτέ μας πανδημία

Ο 33χρονος απαθανατίστηκε και ποσταρίστηκε στο Twitter να παίζει το hit του 2005 «Like You» σε ένα γεμάτο κλαμπ, όπου οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι, μάλιστα, δεν φορούσαν μάσκες προσώπου. Η κίνηση οδήγησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αμφισβητήσουν τόσο τον καλλιτέχνη, όσο και τους θαυμαστές του που επέλεξαν να διακινδυνεύσουν την υγεία τους για μια νύχτα διασκέδασης…

Bow Wow got the club packed in Houston pic.twitter.com/iY83PSA5J3

— 2Cool2Blog (@2Cool2BIog) January 16, 2021