Είστε εξοικειωμένοι με τον όρο softboys; Εδώ και πέντε χρόνια αναλύεται και συζητείται. Τι σημαίνει softboy;

Μια επιφανειακότατη ανάλυση τους θέλει ως εξής: σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι άνδρες που θέλουν κατά τη διάρκεια της πράξης να υπάρχει συναισθηματική σύνδεση και χημεία.

Τα softboys ,λένε, είναι ωραία αγόρια, ευαίσθητα, που όταν κοιμάστε σας κοιτάνε και πιστεύουν στον φεμινισμό. Είναι μέρος μιας γενιάς ανθρώπων γύρω στα 25 σήμερα, που μεγάλωσαν μόνο με τη μητέρα τους μετά τον χωρισμό των γονιών τους ή άντρες που επέλεξαν το διάβασμα και την τέχνη έναντι του αθλητισμού και της τρελής περιπέτειας.

Λένε επίσης ότι είναι οι τύποι που ξέρουν τι θέλει μια γυναίκα, καθώς υποτίθεται ότι μπορούν να καταλάβουν ως επί το πλείστον τι σκέφτεται και να αντιδράσουν αναλόγως.

Η Ρέιτσερλ Σάσμαν, σύμβουλος σχέσεων στη Νέα Υόρκη, θεωρεί πως το να μεγαλώνει ένα αγόρι μόνο με τη μαμά του μπορεί να τον κάνει πιο ευαίσθητο στις ανάγκες των γυναικών. «Έχουν μεγάλο σεβασμό για τη μητέρα τους και αν προέρχονται από ένα κακό διαζύγιο, δεν θέλουν επουδενί να γίνουν σαν τον πατέρα τους. Μπορεί να αποδειχθούν καλοί φίλοι και σύντροφοι», αναφέρει στο cosmopolitan.com.

Παραμένουν πάντα ήρεμοι, φαίνονται προσγειωμένοι και ντύνονται όμορφα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακολουθούν τυφλά τις τάσεις της μόδας. Όταν είστε μαζί, θα σας φροντίσουν και θα σας προσφέρουν απλόχερα ό,τι έχουν.

Ο τρόπος του και η ειλικρίνειά τους δεν θα σας δημιουργήσουν άγχος ή ζήλεια, πιθανά ούτε και κεραυνοβόλο έρωτα. Είστε κάτι σαν καλοί φίλοι που κάνουν αξιοπρεπές σεξ.

Τα softboys είναι πιθανότατα μορφωμένα άτομα και θέλουν να ξέρετε ότι στοχάζονται, εμπνέονται και φιλοσοφούν την ζωή. Δηλώνουν φεμινιστές και απκλίνουν από συμπεριφορές και ιδέες που υποτίθεται ότι μοιράζεται η πλειοψηφία των αντρών.

Η χιουμοριστική (;) πλευρά

Υπάρχει μια σελίδα στο Instagram που υποτίθεται ότι συνοψίζει με χιουμοριστικό τρόπο την συμπεριφορά και την ιδιοσυγκρασία των Softboys.

View this post on Instagram A post shared by we r all indie softbois here (@beam_me_up_softboi)

Kι άλλες πολλές, επίσης, που αποτυπώνουν το στιλ τους, τις ενδυματολογικές προτιμήσεις τους και την γενικότερη αισθητική που τους διέπει:

View this post on Instagram A post shared by soft boys outfit (@softboysoutfit)

View this post on Instagram A post shared by Softboys (@softboysaesthetic)

Άνδρες που απέχουν χιλιόμετρα από την «τοξική αρρενοπώτητα» και που δεν φλερτάρουν απειλώντας και διεκδικώντας επιθετικά. Αγόρια που νιώθουν άνετα με την θηλυκή τους πλευρά, αλλά γουστάρουν κορίτσια.

Το ολοένα και πιο δημοφιλές Korean pop εκπροσωπείται επάξια από softboys ω-ραι-ό-τα-τα.

Το τυπικό meme που δείχνει ιντερνετικά πώς είναι το absolut πρότυπο ενός softboy είναι ένα αγόρι ντυμένο σε παστέλ χρώματα, με αφράτα πουλόβερ, florals και με επιρροές από την φύση, γενικώς.

Στο Urban Dictionary ο όρος Softboy είναι καταχωρημένος ως εξής:

A less masculine boy who is described as «cute» based on their soft or gentle characteristics.

«Aw he looks so adorable in that beanie, what a soft boy.»

Ήτοι:

Ένα αγόρι λιγότερο αρρενωπό που χαρακτηρίζεται ως «χαριτωμένο» λόγω των μαλακών και ευγενών χαρακτηριστικών του.

«Ω, είναι αξιολάτρευτος με αυτό το σκουφάκι, τι soft boy είναι αυτό!»

Ας πέσουμε ελεύθερα στον έρωτά τους-μην έχουμε όμως και την απαίτηση να καταλαβαίνουμε απολύτως όσα κάνουν, λένε, σκέφτονται στην συνολική τους προσπάθεια να επικυρώνουν τακτικά την ταυτότητά τους ως «μαλακών αγοριών».