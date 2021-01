Culture Live

Οι Duran Duran διασκευάζουν το «Five Years» του David Bowie

Στη συναυλία «A Bowie Celebration: Just For One Day!» που διοργανώθηκε ως φόρος τιμής στη ζωή και την καριέρα του Ντέιβιντ Μπόουι, συμμετείχαν μεταξύ πλήθος καλλιτεχνών και οι Duran Duran