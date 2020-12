Τα κρούσματα κοροναϊού στις τάξεις των «πολιτών» οδήγησαν στην αναβολή της αναμέτρησης της Έβερτον με την Μάντσεστερ Σίτι.

Το ματς των δυο ομάδων στο Goodison Park ήταν προγραμματισμένο για απόψε (22:οο), ωστόσο τα πολλά κρούσματα στο στρατόπεδο των φιλοξενούμενων, έφεραν την αναβολή της αναμέτρησης.

Πριν μερικές μέρες οι Κάιλ Γουόκερ και Γκαμπριέλ Ζεσούς της Σίτι διαγνώστηκαν με τον ιό και σε δημοσιεύματα τονίζεται ότι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα έχουν φτάσει τα πέντε. Ετσι, η Premier League αποφάσισε την αναβολή του ματς.

Θυμίζουμε, πως τα «Ζαχαρωτά» του Κάρλο Αντσελότι βρίσκονται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 29 πόντους, ενώ η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είναι στην 6η με 26 βαθμούς.

NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re https://t.co/ZLnMhyIloa

— Manchester City (@ManCity) December 28, 2020