Το πρόγραμμα του εμβολιασμού στην Ελλάδα, το οποίο ήδη γνωρίζαμε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη εξειδίκευσαν κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ενημερώνουν για την πορεία και τον προγραμματισμό του εμβολιασμού.

Η κ. Θεοδωρίδου χαρακτήρισε το εμβόλιο «ελπίδα», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως ο λόγος που έχουμε γρήγορα εμβόλιο οφείλεται στην εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και την πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση.

Όπως είπε «τα εμβόλια αξιολογούνται από ανεξάρτητες διεθνείς ομάδες και οργανώσεις που βάσει ορισμένων κριτηρίων δίνουν την έγκριση».

Στη συνέχεια, ανέλυσε τα τρία κριτήρια που έχει ένα εμβόλιο το οποίο παίρνει το «πράσινο φως», ενώ επανέλαβε ότι τα εμβόλια mRNA δεν έχουν επίδραση στο DNA του κυττάρου.

Όπως εξήγησε, για να εγκριθεί ένα εμβόλιο χρειάζεται να τηρεί το κριτήριο της ασφάλειας, να μην έχει δηλαδή ανεπιθύμητες ενέργειες, δεύτερον να αυξάνει την ανοσία και τρίτον να αυξάνει την ασφάλεια του εμβολιαζόμενου όταν έρθει σε επαφή με τη νόσο.

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, «το mRNA δεν μεταφέρει τον ιό και δεν έχει καμιά επίδραση στο DNA του κυττάρου».

Όπως είπε, πρώτοι θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, «οι μαχητές της πρώτης γραμμής».

Θα ακολουθήσουν άτομα μεγάλης ηλικίας που φιλοξενούνται σε δομές, και στη συνέχεια οι ηλικίας άνω των 85 ετών

Σύμφωνα με την ίδια πάντως, το πρόβλημα δεν τελειώνει με το εμβόλιο.

Νωρίτερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) έδωσε το πράσινο φως για το εμβόλιο της Pfizer μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής.

This is 🇪🇺 moment: we are one step closer to a safe & effective #COVID19 vaccine. @EMA_News has recommended a conditional marketing authorisation for #BioNTech @pfizer vaccine. @EU_Commission & Member States will now proceed with urgency. #SafeVaccines #StrongerTogether pic.twitter.com/FVl4E4Z2fg

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μόλις εξέδωσε μια θετική επιστημονική γνώμη σχετικά με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech. Τώρα θα δράσουμε γρήγορα. Περιμένω από την Κομισιόν μια απόφαση μέχρι το βράδυ», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!

The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.

Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020