Ένας νέος μεταλλικός μονόλιθος εμφανίστηκε πάνω σε έναν λόφο στην Καλιφόρνια, μόλις μια εβδομάδα αφότου μια παρόμοια παρασκευή στην Γιούτα, κατάφερε να ιντριγκάρει όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, τον ανακάλυψαν περιπατητές οι οποίοι μέσω των φωτογραφιών τους και της μικρής τοπικής εφημερίδας Atascadero, το έκαναν γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Ο μονόλιθος εντοπίστηκε στην κορυφή του βουνού Pine και φυσικά συγκέντρωση την προσοχή των πεζοπόρων οι οποίοι είχαν στα υπόψιν τους τις αντίστοιχες περιπτώσεις της Γιούτα και της Ρουμανίας.

Το ότι ακριβώς συμβαίνει με τους συγκεκριμένους μονόλιθους ουδείς μπορεί να το ισχυριστεί με ασφάλεια. Αυτός της Γιούτα πάντως απομακρύνθηκε από τέσσερις άνδρες εκ των οποίων ο ένας φώναξε στους υπόλοιπους ότι δεν πρέπει να αφεθεί το παραμικρό ίχνος όπως έγραψαν οι New York Times.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!

(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY

— Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020