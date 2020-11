Η Λίβερπουλ είχε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπράιτον, αλλά οι «γλάροι» ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις με πέναλτι και πήραν την ισοπαλία (1-1) στο AMEX Stadium.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ μετά το ματς, ο οποίος για άλλη μια φορά εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του σχετικά με τους κανονισμούς των αλλαγών στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Γερμανός τεχνικός, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Κώστα Τσιμίκα, λέγοντας πως αν υπήρχαν πέντε αλλαγές, θα είχε βάλει στο παιχνίδι τον Έλληνα αμυντικό στη θέση του Άντριου Ρόμπερτσον. Επίσης, απάντησε και στον προπονητή της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρις Γουάιλντερ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «πολιτικό».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «BT Sport»:

«Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το λέω. Μας βάζουν να παίζουμε 12.30, ενώ μάλιστα παίζαμε την Τετάρτη. Είναι επικίνδυνο για τους παίκτες. Όταν οι προπονητές κάναμε συζήτηση για τις πέντε αλλαγές την προηγούμενη εβδομάδα, ήμασταν υπέρ το 55-60%. Αλλά από τότε δεν έγινε τίποτα.

Ο Γουάιλντερ, και οποιοσδήποτε άλλος με λένε διαρκώς εγωιστή. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι εγωιστής, αλλά δεν είναι αυτό σημαντικό. Ήμουν κι εγώ στην ίδια θέση με αυτόν όταν βρισκόμουν στη Μάιντς, όταν προσπαθούσαμε να μείνουμε στην κατηγορία. Τώρα έχουμε τρεις αλλαγές και η Σέφιλντ έχει ένα βαθμό. Οπότε δεν υπάρχει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα.

Εγώ για παράδειγμα αν είχα πέντε αλλαγές σήμερα, θα έβγαζα τον Ρόμπερτσον για να βάλω τον Κώστα (Τσιμίκα), για να σώσω τον Ρόμπερτσον, όχι για να κάνουμε καλύτερο το παιχνίδι μας».

A fascinating interview between Jurgen Klopp and @TheDesKelly discussing Liverpool’s draw with Brighton, the Reds’ injuries and fixture schedule. pic.twitter.com/s0BhahlUsP

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 28, 2020