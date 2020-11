Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την επισφράγιση της συμφωνίας με τις Pfizer/BioNTech για την προμήθεια 300 εκατομμυρίων δόσεων του υποψήφιου εμβολίου τους κατά της Covid-19.

«Ανακοινώνω σήμερα με μεγάλη ικανοποίηση την συμφωνία με την ευρωπαϊκή εταιρεία BioNTech και την Pfizer για την προμήθεια 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι 27 χώρες θα αγοράσουν 200 εκατομμύρια δόσεις και έχουν επιλογή για την προμήθεια επιπλέον 100 εκατομμυρίων δόσεων.

We take the first steps towards building a European Health Union, to protect people with high quality care in a crisis, and equip the European Union and EU countries to prevent and manage health emergencies that affect the whole of Europe.#HealthUnion

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 11, 2020