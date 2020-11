Η Καμάλα Χάρις, την οποία επέλεξε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν για να «τρέξει» στο πλευρό του κατά τις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ, θα είναι η 46η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τη μεγάλη νίκη του Μπάιντεν στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, η οποία του εξασφαλίζει 270 εκλέκτορες.

Έτσι, η 55χρονη γερουσιαστής από την Καλιφόρνια σπάει τρία ρεκόρ: θα είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, καθώς και το πρώτο άτομο – ανεξαρτήτως φύλου – Αφροαμερικανικής και ινδικής καταγωγής που αναλαμβάνει την αντιπροεδρία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο Μπάιντεν δεν είναι ικανός να ασκήσει τα καθήκοντά του στην ηγεσία των ΗΠΑ, τότε την προεδρία των ΗΠΑ θα αναλάβει η Χάρις – και έτσι θα γίνει και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ.

Mετά την ανακοίνωση για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, η Καμάλα Χάρις έγραψε στο Twitter:

«Αυτές οι εκλογές είναι πάνω από τον Τζο Μπάιντεν και εμένα. Είναι για την ψυχή της Αμερικής και τη θέλησή μας να πολεμήσουμε για αυτή. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας αρχίσουμε».

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020